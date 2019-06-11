"Замінували" суд, де розглядають законність розпуску Ради

Конституційний Суд продовжує розглядати конституційність президентського указу про розпуск парламенту, попри анонімне повідомлення про "замінування" суду.

Інформацію про "замінування" будівлі Українській правді підтвердили у поліції Києва.

За словами начальниці відділу комунікацій Нацполіції Києва Оксани Блищик, прилеглу до будівлі територію уже перевірили кінологи і не знайшли вибухонебезпечних предметів.

Блищик повідомила, що анонімне повідомлення про "замінування" КС надійшло до ДСНС близько 10 години.

Відзначимо, що суд ходив на перерву у близько 30-40 хвилин, а потім продовжив засідання.

У коментарі УП в прес-службі Управління державної охорони повідомили, що перевірили інформацію про мінування будівлі КС.

"Жодних вибухонебезпечних предметів під час комплексної перевірки будівлі КСУ не виявлено", - запевнили в УДО.

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