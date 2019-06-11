"Замінували" суд, де розглядають законність розпуску Ради
Конституційний Суд продовжує розглядати конституційність президентського указу про розпуск парламенту, попри анонімне повідомлення про "замінування" суду.
Інформацію про "замінування" будівлі Українській правді підтвердили у поліції Києва.
За словами начальниці відділу комунікацій Нацполіції Києва Оксани Блищик, прилеглу до будівлі територію уже перевірили кінологи і не знайшли вибухонебезпечних предметів.
Блищик повідомила, що анонімне повідомлення про "замінування" КС надійшло до ДСНС близько 10 години.
Відзначимо, що суд ходив на перерву у близько 30-40 хвилин, а потім продовжив засідання.
У коментарі УП в прес-службі Управління державної охорони повідомили, що перевірили інформацію про мінування будівлі КС.
"Жодних вибухонебезпечних предметів під час комплексної перевірки будівлі КСУ не виявлено", - запевнили в УДО.
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ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду
Нагадаємо:
- 11 червня КС розглядає конституційність указу Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
- 21 травня Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
- 24 травня стартувала парламентська кампанія.
- Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.