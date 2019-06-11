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"Замінували" суд, де розглядають законність розпуску Ради

Вівторок, 11 червня 2019, 12:08

Конституційний Суд продовжує розглядати конституційність президентського указу про розпуск парламенту, попри анонімне повідомлення про "замінування" суду.

Інформацію про "замінування" будівлі Українській правді підтвердили у поліції Києва.

За словами начальниці відділу комунікацій Нацполіції Києва Оксани Блищик, прилеглу до будівлі територію уже перевірили кінологи і не знайшли вибухонебезпечних предметів.

Блищик повідомила, що анонімне повідомлення про "замінування" КС надійшло до ДСНС близько 10 години.

Відзначимо, що суд ходив на перерву у близько 30-40 хвилин, а потім продовжив засідання.

У коментарі УП в прес-службі Управління державної охорони повідомили, що перевірили інформацію про мінування будівлі КС.

"Жодних вибухонебезпечних предметів під час комплексної перевірки будівлі КСУ не виявлено", - запевнили в УДО.

Читайте також: Указ президента про розпуск парламенту: що скаже Конституційний Суд

ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 11 червня КС розглядає конституційність указу Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: КонституціясудЗеленськийполіція
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