Из-за всплеска минирований полиция эвакуирует десятки тысяч украинцев

В течение суток правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан по всей Украине.

Об этом написал первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Он связал большое количество сообщений о минировании с тем, что "террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране".

"За прошедшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - написал Аброськин.

"Правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Отбросы просто издевались на гражданами Украины", - добавил первый заместитель.

Аброськин отметил, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенной IP-адресу, принадлежащей ООО, которое зарегистрировано в РФ.

Напомним: