Сторінку АП у Facebook навіщось злили зі сторінкою "За Зеленського"

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Вівторок, 11 червня 2019, 14:19

Адміністратор сторінки Адміністрації президента України у Facebook об’єднав її зі сторінкою "За Зеленського".

На це звернув увагу користувач Максим Саваневський – керівний партнер PlusOne DA й засновник Watcher.com.ua.

"Є ФБ-сторінка Адміністрації президента. АП – це не приватна структура, а орган, який забезпечує здійснення конституційних повноважень президента України. Цю сторінку передали від АП попереднього президента людям новообраного президента. І я сподіваюсь АП нинішнього президента передасть її новому президенту теж", – зазначив він.

"Але я не розумію, якого біса нова АП приєднала 180 тисяч людей, які фоловили сторінку "За Зеленського" до сторінки АП. Це як?", – обурився  Саваневський.

"Уявіть, якщо б Парубій додав своїх фоловерів без їх згоди до офіційної сторінки Верховної Ради. Диджитал, такий диджитал", – додав він.

 

Справді, в історії змін сторінки Адміністрації президента у Facebook вказано, що 5 червня її об’єднали зі сторінкою "За Зеленського".

На Fb-сторінках "За Зеленського" від 28 грудня 2018 року та від 27 січня 2019 року вказано, що вони не об'єднувалися з іншими.  

Коментар від digital-команди президента поки отримати не вдалося.

Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель сказала, що вона не модерує Fb-сторінку Адміністрації президента, але зазначила, що сам глава держави має до неї стосунок.

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Теми: Адміністрація президента Зеленський соцмережі


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