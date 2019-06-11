Сторінку АП у Facebook навіщось злили зі сторінкою "За Зеленського"

Адміністратор сторінки Адміністрації президента України у Facebook об’єднав її зі сторінкою "За Зеленського".

На це звернув увагу користувач Максим Саваневський – керівний партнер PlusOne DA й засновник Watcher.com.ua.

"Є ФБ-сторінка Адміністрації президента. АП – це не приватна структура, а орган, який забезпечує здійснення конституційних повноважень президента України. Цю сторінку передали від АП попереднього президента людям новообраного президента. І я сподіваюсь АП нинішнього президента передасть її новому президенту теж", – зазначив він.

"Але я не розумію, якого біса нова АП приєднала 180 тисяч людей, які фоловили сторінку "За Зеленського" до сторінки АП. Це як?", – обурився Саваневський.

"Уявіть, якщо б Парубій додав своїх фоловерів без їх згоди до офіційної сторінки Верховної Ради. Диджитал, такий диджитал", – додав він.

Справді, в історії змін сторінки Адміністрації президента у Facebook вказано, що 5 червня її об’єднали зі сторінкою "За Зеленського".

На Fb-сторінках "За Зеленського" від 28 грудня 2018 року та від 27 січня 2019 року вказано, що вони не об'єднувалися з іншими.

Коментар від digital-команди президента поки отримати не вдалося.

Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель сказала, що вона не модерує Fb-сторінку Адміністрації президента, але зазначила, що сам глава держави має до неї стосунок.

Згодом речниця "Команди Зеленського" Ірина Побєдоносцева пояснила злиття Facebook-сторінок прагненням вирівняти "баланс думок" у коментарях офіційної сторінки.