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Страницу АП в Facebook зачем-то слили со страницей "За Зеленского"

Вторник, 11 июня 2019, 14:19

Администратор страницы Администрации президента Украины в Facebook объединил ее со страницей "За Зеленского".

На это обратил внимание пользователь Максим Саваневский – управляющий партнер PlusOne DA и основатель Watcher.com.ua.

"Есть ФБ-страница Администрации президента. АП – это не частная структура, а орган, который обеспечивает осуществление конституционных полномочий президента Украины. Эту страницу передали от АП предыдущего президента людям новоизбранного президента. И я надеюсь, АП нынешнего президента передаст ее новому президенту тоже", – отметил он.

"Но я не понимаю, какого черта новая АП присоединила 180 тысяч человек, которые фолловили страницу "За Зеленского", к странице АП. Это как?", – возмутился Саваневский.

"Представьте, если бы Парубий добавил своих фолловеров без их согласия к официальной странице Верховной Рады. Диджитал – такой диджитал", – добавил он.

 

Действительно, в истории изменений Администрации президента в Facebook указано, что 5 июня ее объединили со страницей "За Зеленского".

На Fb-страницах "За Зеленского" от 28 декабря 2018 года и от 27 января 2019 года указано, что они не объединялись с другими.

Комментарий от digital-команды президента пока получить не удалось.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что она не модерирует Fb-страницу Администрации президента, но отметила, что сам глава государства имеет к ней отношение.

Позже пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева объяснила слияния Facebook-страниц стремлением выровнять "баланс мнений" в комментариях официальной страницы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Администрация президентаЗеленскийсоцсети
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