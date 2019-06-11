Зе! Команда пояснила, чому "посилили" сторінку АП фоловерами

Злиття Facebook-сторінки Адміністрації президента України та сторінки "За Зеленського" спрямоване на вирівнювання балансу думок у коментарях офіційної сторінки.

Таке пояснення надала "Українській правді" речниця "Команди Зеленського" Ірина Побєдоносцева об'єднанню сторінок Адміністрації президента України і "За Зеленського".

"Висвітлення діяльності президента України в соціальній мережі Facebook передбачає забезпечення максимального охоплення української аудиторії в найбільш ефективний спосіб, зокрема, без використання платних рекламних інструментів", – зазначила вона.

Побєдоносцева додала, що "важливим моментом комунікаційної політики Адміністрації президента в Facebook є дотримання балансу між функцією інформування населення та забезпеченням гідного спілкування в коментарях".

"Президентські перегони суттєво посилили політизованість українських інтернет-користувачів, що негативно вплинуло на сторінку Адміністрації президента відразу ж після інавгурації", – зазначила речниця "Команди Зеленського".

"Тож запрошення прихильників чинного президента Володимира Зеленського приєднатися до сторінки Адміністрації президента було логічним кроком, спрямованим на вирівнювання балансу думок у коментарях сторінки", – пояснила вона..

Побєдоносцева також запросила приєднатися до спільноти Адміністрації президента у Facebook, аби "разом продовжити розбудову України".