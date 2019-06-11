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Зеленський звільнив 15 губернаторів

Вівторок, 11 червня 2019, 15:35
Зеленський звільнив 15 губернаторів

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок.

"Щодо губернаторів. Сьогодні надійшла перша частина подань на звільнення керівників обласних державних адміністрацій", - сказав Рябошапка.

За його словами, наразі звільнені керівники Чернігівської (Олександр Мисник), Хмельницької (Вадим Лозовий), Херсонської (Дмитро Бурій), Тернопільської (Степан Барна), Сумської (Микола Клочко), Полтавської (Олег Товстий), Одеської (відсторонено тимчасово виконуючого обов'язків голови ОДА Сергія Паращенка), Миколаївської (Олексій Савченко), Львівської (Олег Синютка), Кіровоградської (Сергій Кузьменко), Київської (Олександр Терещук), Івано-Франківської (Олег Гончарук), Запорізької (Константин Бриль), Закарпатської (Геннадій Москаль) та Волинської ОДА (Олесандр Савченко).

На сайті президента вже є укази про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голів ОДА. Їх будуть виконувати заступники звільнених або відсторонених керівників.

Нагадаємо:

  • 15 листопада 2017 року набув чинності закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби. Закон скасував конкурси на посади голів ОДА. Натомість їх призначає президент за поданням Кабміну.
  • 5 червня 2019 року Кабінет міністрів вніс президенту подання щодо звільнення 13 очільників ОДА. Згідно з поданням, обов’язки очільників областей тимчасово виконують чинні заступники голів ОДА.
  • 10 червня речниця президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський наполягає на звільненні всіх голів обласних державних адміністрацій.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкадрирегіони
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