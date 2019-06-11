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Зеленский уволил 15 губернаторов

Вторник, 11 июня 2019, 15:35
Зеленский уволил 15 губернаторов

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Относительно губернаторов. Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций", - сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас уволены руководители Черниговской (Александр Мисник), Хмельницкой (Вадим Лозовой), Херсонской (Дмитрий Бурий), Тернопольской (Степан Барна), Сумской (Николай Клочко), Полтавской (Олег Товстый), Одесской (отстранен временно исполняющий обязанности главы ОГА Сергея Паращенко), Николаевской (Алексей Савченко), Львовской (Олег Синютка), Кировоградской (Сергей Кузьменко), Киевской (Александр Терещук), Ивано-Франковской (Олег Гончарук), Запорожской (Константин Брыль), Закарпатской (Геннадий Москаль) и Волынской ОГА (Алесандр Савченко).

На сайте президента уже есть указы о назначении временно исполняющих обязанности председателей ОГА. Их будут выполнять заместители уволенных или отстраненных руководителей.

Напомним:

  • 15 ноября 2017 года вступил в силу закон №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения госслужбы. Закон отменил конкурсы на должности руководителей ОГА. Вместо конкурсов их назначает президент по представлению Кабмина.
  • 5 июня 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей будут временно выполнять действующие зампреды ОГА.
  • 10 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.

Яна Миланова, УП

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Темы: Зеленскийкадрырегионы
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