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Зеленський запропонував Пристайка замість Клімкіна

Вівторок, 11 червня 2019, 15:53

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив на брифінгу у вівторок заступник глави АП Руслан Рябошапка, Зеленський підписав подання на звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна та вніс до ВР подання на призначення на цю посаду Пристайка.

Нагадаємо, Пристайка раніше називали головним претендентом на посаду глави МЗС України, проте вінбув призначений на посадузаступника глави адміністрації президента (зовнішньополітичного радника Зеленського).

Вадим Пристайко  – кар’єрний дипломат. Міжнародними справами опікується з 1994 року. Починав з тематики міжнародної торгівлі;  з 1997 року працює у структурі МЗС, також працював у зовнішньополітичному блоці АП. 

Станом на зараз Пристайко залишається послом України при НАТО.

Нагадаємо, 17 травня Павло Клімкін повідомив, що написав заяву про відставку. 6 червня Рада провалила голосування за його звільнення.

Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що комітет підтримував відставку Клімкіна і порадила колегам проголосувати за неї.

Водночас, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та Максим Бурбак з "Народного фронту" звернули увагу, що новий президент просить звільнити очільника МЗС, не запропонувавши кандидатуру на заміну.

Теми: ЗеленськийМЗСКабінет міністрів
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