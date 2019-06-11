Зеленский предложил Пристайко вместо Климкина

Президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщил на брифинге во вторник заместитель главы АП Руслан Рябошапка, Зеленский подписал представление на увольнение с должности министра иностранных дел Павла Климкина и внес в ВР представление на назначение на эту должность Пристайко.

Напомним, Пристайко раньше называли главным претендентом на пост главы МИД Украины, однако он был назначен на должностьзаместителя главы администрации президента (внешнеполитического советника Зеленского).

Вадим Пристайко - карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года. Начинал по тематике международной торговли; с 1997 года работает в структуре МИД, также работал во внешнеполитическом блоке АП.

По состоянию на сейчас Пристайко остается послом Украины при НАТО.

Напомним, 17 мая Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. 6 июня Рада провалила голосование за его увольнение.

Председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет поддерживал отставку Климкин и посоветовала коллегам проголосовать за нее.

В то же время, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и Максим Бурбак из "Народного фронта" обратили внимание, что президент просит уволить главу МИД, не предложив кандидатуру на замену.