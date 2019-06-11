Зе! Команда объяснил, зачем "усилили" страницу АП фолловерами

Слияние Facebook-страницы Администрации президента Украины и страницы "За Зеленского" направлено на выравнивание баланса мнений в комментариях официальной страницы.

Такое объяснение предоставила "Украинской правде" пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева объединению страниц Администрации президента Украины и "За Зеленского".

"Освещение деятельности президента Украины в социальной сети Facebook предусматривает обеспечение максимального охвата украинской аудитории наиболее эффективным образом, в частности, без использования платных рекламных инструментов", – отметила она.

Победоносцева добавила, что "важным моментом коммуникационной политики Администрации президента в Facebook является соблюдение баланса между функцией информирования населения и обеспечением достойного общения в комментариях".

"Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу Администрации президента сразу же после инаугурации", – отметила пресс-секретарь "Команды Зеленского".

"Поэтому приглашение сторонников действующего президента Владимира Зеленского присоединиться к странице Администрации президента было логичным шагом, направленным на выравнивание баланса мнений в комментариях страницы", – пояснила она.

Победоносцева также пригласила присоединиться к сообществу Администрации президента в Facebook, чтобы "вместе продолжить развитие Украины".