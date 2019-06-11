Двох бійців поранено на Донбасі, війська відповідають адекватно – ООС

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Вівторок, 11 червня 2019, 18:51

Протягом 11 червня на Донбасі отримали поранення двоє бійців ЗСУ.

Про це у вівторок повідомляється на Facebook сторінці Операції об’єднаних сил.

"Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зауважили у прес-службі ООС.

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Теми: ООС Донбас


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