Двух бойцов получили ранения в Донбассе, войска отвечают адекватно - ООС

В течение 11 июня на Донбассе получили ранения двое бойцов ВСУ.

Об этом во вторник сообщается на Facebook странице Операции объединенных сил.

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в пресс-службе ООС.