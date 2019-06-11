Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Країна змінила риторику": Денісова пропонує Москальковій об'єднати зусилля

Вівторок, 11 червня 2019, 19:48
Країна змінила риторику: Денісова пропонує Москальковій об'єднати зусилля

Омбудсмен України Людмила Денісова запропонувала колезі з РФ Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, затриманих і засуджених на територіях Росії та України з мотивів, які одна зі сторін вважає політичними.

Про це вона заявила в ході зустрічі з Москальковою в Москві у вівторок, пише Інтерфакс.

"Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля - ви в Росії, а я в Україні - вже використовуючи те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що змінила країна риторику, наш президент говорить про звільнення, я б такі умови з вами хотіла обговорити", - сказала Денісова.

У свою чергу, російський омбудсмен Москалькова заявила про готовність до діалогу.

"Для нас дуже важливо, що сьогодні змінилася і риторика, і загальні підходи до правозахисної теми", - сказала вона.

Пізніше Денісова на своїй сторінці в Facebook повідомила, що омбудсмени домовилися про створення робочої групи з питань звільнення громадян двох країн, а також про підписання меморандуму про співпрацю для подальших дій.

Нагадаємо:

  • Раніше президент Володимир Зеленський виступив за взаємний обмін засудженими та арештованими громадянами РФ і України у форматі "всіх на всіх".

Теми: омбудсменРосіяполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
омбудсмен
Україну досі не допустили до полонених в Угорщині, вони фактично в ізоляції – Лубінець
Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ полонених українців – Лубінець
Офіс омбудсмена знає про 240 випадків вилучення дітей у біженців з України в країнах ЄС
Останні новини
13:34
Захисники стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
Усі новини...
Реклама: