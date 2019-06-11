"Країна змінила риторику": Денісова пропонує Москальковій об'єднати зусилля

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Вівторок, 11 червня 2019, 19:48

Омбудсмен України Людмила Денісова запропонувала колезі з РФ Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, затриманих і засуджених на територіях Росії та України з мотивів, які одна зі сторін вважає політичними.

Про це вона заявила в ході зустрічі з Москальковою в Москві у вівторок, пише Інтерфакс.

"Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля - ви в Росії, а я в Україні - вже використовуючи те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що змінила країна риторику, наш президент говорить про звільнення, я б такі умови з вами хотіла обговорити", - сказала Денісова.

У свою чергу, російський омбудсмен Москалькова заявила про готовність до діалогу.

"Для нас дуже важливо, що сьогодні змінилася і риторика, і загальні підходи до правозахисної теми", - сказала вона.

Нагадаємо:

  • Раніше президент Володимир Зеленський виступив за взаємний обмін засудженими та арештованими громадянами РФ і України у форматі "всіх на всіх".

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Теми: омбудсмен Росія політв'язні


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