"Страна изменила риторику": Денисова предложила Москальковой объединить усилия

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Вторник, 11 июня 2019, 19:48

Омбудсмен Украины Людмила Денисова предложила коллеге из РФ Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.

Об этом она заявил в ходе встречи с Москальковой в Москве во вторник, пишет Интерфакс.

"Я думаю, что мы могли бы объединить усилия - вы в России, а я в Украине - уже используя то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех. Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить", - сказала Денисова.

В свою очередь, российский омбудсмен Москалькова заявила о готовности к диалогу.

"Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме", - сказала она.

Напомним:

  • Ранее президент Владимир Зеленский выступил за взаимный обмен осужденными и арестованными гражданами РФ и Украины в формате "всех на всех".

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Темы: омбудсмен Росcия политзаключенные


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