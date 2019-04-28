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Зеленський готовий обговорювати нові умови співіснування України та РФ

Неділя, 28 квітня 2019, 05:05
Зеленський готовий обговорювати нові умови співіснування України та РФ

Переможець другого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом РФ Путіним та висловив сподівання, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації.

Про це йдеться у заяві Зеленського, оприлюдненій ввечері 27 квітня у Facebook.

"Я ще раз наголошую, що готовий до переговорів. Я сподіваюсь, що на найближчий зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації.

Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі "всіх на всіх". Без винятків", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що готовий обговорювати нові умови співіснування України та Росії.

"З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова", - заявив переможець президентських виборів.

Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський прокоментував заяву Путіна про те, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, але і всім українцям.
  • У п'ятницю екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський не має наміру зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним віч-на-віч - лише в межах "нормандського формату".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийУкраїнаРосія
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