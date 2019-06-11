МЗС закликає посилити тиск на РФ через нові переслідування кримських татар

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Вівторок, 11 червня 2019, 21:30

МЗС закликає посилити політичний, економічний та санкційний тиск на Росію у зв’язку з новою хвилею переслідувань кримських татар в тимчасово окупованому Криму.

Відповідну заяву розміщено на сайті міністерства у вівторок увечері.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із новими масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар, які відбулися вчора у Алуштинському, Білогорському та Сімферопольському районах тимчасово окупованого Росією Криму", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що, як і у попередніх випадках, російська окупаційна влада продовжує репресії проти корінного населення Криму під прикриттям "боротьби з тероризмом".

У міністерстві вважають, що новими каральними акціями на окупованому півострові Росія фактично реагує на слухання, що проходять зараз у Міжнародному Суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також у Третейському суді у справі України проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

"Подібна демонстрація впевненості у власній безкарності та неповаги до міжнародних юрисдикційних органів повинна отримати належну відповідь", - йдеться в заяві.

МЗС закликає посилити "політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим та м.Севастополь".

Нагадаємо:

  • 10 червня в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах окупованого Криму російські окупанти провели обшуки в будинках кримських татар і затримали 8 осіб.

Українська правда

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Теми: МЗС кримські татари Росія


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