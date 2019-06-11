Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС закликає посилити тиск на РФ через нові переслідування кримських татар

Вівторок, 11 червня 2019, 21:30

МЗС закликає посилити політичний, економічний та санкційний тиск на Росію у зв’язку з новою хвилею переслідувань кримських татар в тимчасово окупованому Криму.

Відповідну заяву розміщено на сайті міністерства у вівторок увечері.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із новими масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар, які відбулися вчора у Алуштинському, Білогорському та Сімферопольському районах тимчасово окупованого Росією Криму", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що, як і у попередніх випадках, російська окупаційна влада продовжує репресії проти корінного населення Криму під прикриттям "боротьби з тероризмом".

У міністерстві вважають, що новими каральними акціями на окупованому півострові Росія фактично реагує на слухання, що проходять зараз у Міжнародному Суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також у Третейському суді у справі України проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

"Подібна демонстрація впевненості у власній безкарності та неповаги до міжнародних юрисдикційних органів повинна отримати належну відповідь", - йдеться в заяві.

МЗС закликає посилити "політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим та м.Севастополь".

Нагадаємо:

  • 10 червня в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах окупованого Криму російські окупанти провели обшуки в будинках кримських татар і затримали 8 осіб.

Українська правда
Теми: МЗСкримські татариРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
МЗС
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Останні новини
13:34
Захисники стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
Усі новини...
Реклама: