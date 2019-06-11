МИД призывает усилить давление на из-за новых преследований крымских татар

МИД призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию в связи с новой волной преследований крымских татар во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление размещено на сайте министерства во вторник вечером.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новыми массовыми незаконными обысками домов и задержаниями крымских татар, которые состоялись вчера в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах временно оккупированного Россией Крыма", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что, как и в предыдущих случаях, российская оккупационная власть продолжает репрессии против коренного населения под прикрытием "борьбы с терроризмом".

В министерстве считают, что новыми карательными акциями на оккупированном полуострове Россия фактически реагирует на слушания, проходящие сейчас в Международном Суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также в Третейском суде по делу Украины против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

"Подобная демонстрация уверенности в собственной безнаказанности и неуважения к международным юрисдикционным органам должна получить надлежащий ответ", - говорится в заявлении.

МИД призывает усилить "политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г.Севастополь".

Напомним: