МИД призывает усилить давление на из-за новых преследований крымских татар
МИД призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию в связи с новой волной преследований крымских татар во временно оккупированном Крыму.
Соответствующее заявление размещено на сайте министерства во вторник вечером.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новыми массовыми незаконными обысками домов и задержаниями крымских татар, которые состоялись вчера в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах временно оккупированного Россией Крыма", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что, как и в предыдущих случаях, российская оккупационная власть продолжает репрессии против коренного населения под прикрытием "борьбы с терроризмом".
В министерстве считают, что новыми карательными акциями на оккупированном полуострове Россия фактически реагирует на слушания, проходящие сейчас в Международном Суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также в Третейском суде по делу Украины против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
"Подобная демонстрация уверенности в собственной безнаказанности и неуважения к международным юрисдикционным органам должна получить надлежащий ответ", - говорится в заявлении.
МИД призывает усилить "политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г.Севастополь".
Напомним:
- 10 июня в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах российские оккупанты провели обыски в домах крымских татар и задержали 8 мужчин.