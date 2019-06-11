Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ, концерти "Кварталу" і мільйонні подарунки

Призначений президентом Володимиром Зеленським голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв раніше неодноразово організовував виступи "Кварталу 95" у свому депутатському окрузі.

Повідомлення про безкоштовні концерти збереглись як на сторінках місцевих ЗМІ, так і на сайті партії "Батьківщина", яку Бухарєв представляв у парламенті.

Владислав Бухарєв (ліворуч) і "кварталівець" Євген Кошовий фото: Facebook Владислава Бухарєва

Інші члени родини чиновника теж знайомі з "кварталівцями". Дружина Бухарєва Олена у 2013 році організовувала у столичній гімназії, де викладає російську мову та світову літературу, концерт до річниці співака Володимира Висоцького. Участь у ньому брав "95 Квартал".

Крім того, дружину Бухарєва називали "ідейним натхненником" дитячого благодійного спектаклю "Той самий Андерсон", який у 2015 році показали учні тіє ж столичної гімназії разом з івент-агенством "кварталівців" Gagarins brothers event agency. Спектакль показували у Сумах – саме в цій області народився і балотувався до Ради Владислав Бухарєв.

Дочка новопризначеного розвідника Юлія – молода співачка, часто бере участь в організованих батьком концертах. У Facеbook Юлія та Олена публікували фото з "кварталівцями".

Юлія (ліворуч) і Олена Бухарєви (праворуч) разом і Зеленським після його перемоги на виборах фото: Facebook Юлії бухарєвої

Олена Бухарєва (праворуч) з коміком Юрієм Великим після спектаклю "Той самий Андерсон" фото: Facebook Олени Бухарєвої

Юлія і Олена Бухарєви з "кварталівцем" Юрієм Корявченковим фото: Facebook Юрія Корявченкова

У 2014 році, балотуючись до Ради, Бухарєв серед своїх нагород вказав почесну відзнаку Служби безпеки України медаль ФСБ Росії "За боевое содружество". Пізніше чоловік пояснював, що отримав її близько 10 років до того, за "участь у проведенні міжнародної операції по запобіганню перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".

Агітаційна листівка Бухарєва фото: facebook Владислава Бухарєва

У своїй передвиборчій агітації він розповідав, що після навчання пішов у Службу безпеки і з 1987 року постійно працює у державному секторі. Минулого року він заробив 395 тисяч гривень. Його дружина декларує лише заробітну плату зі столичної Слов’янської гімназії у 91 тисячу на рік.

При цьому родина володіє будинком на 701 квадратний метр і кількома ділянками сумарно на 3 тисячі квадратних метрів у Київській області. Подружжя декларує елітні годинники, 409 тисяч доларів і 88 тисяч євро. Дружина має нерухомість в окупованому Криму: квартиру, паркомісце і ділянку.

Крім того, минулого року Бухарєв зробив дочці–студентці подарунок на 15,5 млн грн – ймовірно, йдеться про столичну квартиру на 219 квадратних метрів, власницею якої стала дівчина.

Юлія Бухарєва з минулого року також володіє квартирою і паркомісцем у київській області. Цю нерухомість вартістю у 1,4 мільйона гривень їй подарував громадянин України Коротєєв Олександр Петрович.

Крім того, як повідомляє "Центр протидії корупції", Бухарєв у кріслі нардепа неодноразово не голосував за зняття недоторканності з одіозних колег. Зокрема, за дозвіл на арешт депутатів Борислава Розенблата, Максима Полякова і Олександра Онищенка, за зняття імунітету з Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва, Євгена Дейдея та Станіслава Березкіна, за притягнення до кримінальної відповідальності з Андрія Лозового.

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