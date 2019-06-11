Главный разведчик Зеленского: медаль ФСБ, дружба с "Кварталом" и немалое состояние

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Вторник, 11 июня 2019, 21:50

Назначенный президентом Владимиром Зеленским глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе.

Сообщения о бесплатные концерты сохранились как на страницах местных СМИ, так и на сайте партии "Батькивщина", которую Бухарев представлял в парламенте.

Другие члены семьи чиновника тоже знакомы с "кварталовцами". Жена Бухарева Елена в 2013 году организовывала в столичной гимназии, где преподает русский язык и мировую литературу, концерт к годовщине певца Владимира Высоцкого. Участие в нем принимал "95 Квартал".

Кроме того, жену Бухарева называли "идейным вдохновителем" детского благотворительного спектакля "Тот самый Андерсон", который в 2015 году показали учащиеся той же столичной гимназии вместе с ивент-агентством "кварталовцев" Gagarins brothers event agency. Спектакль показывали в Сумах – именно в этой области родился и баллотировался в Раду Владислав Бухарев.

Дочь нового разведчика Юлия – молодая певица, часто участвует в организованных отцом концертах. В Facеbook Юлия и Елена публиковали в фото с "кварталовцами".

 
 
 

В 2014 году, баллотируясь в Раду, Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль ФСБ России "За боевое содружество". Позже мужчина объяснял, что получил ее около 10 лет до того, за "участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".

 
 

В своей предвыборной агитации он рассказывал, что после обучения пошел в Службу безопасности и с 1987 года работает в государственном секторе. Его жена декларирует только заработную плату из столичной Славянской гимназии в 91 тысячу в год.

При этом семья владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.

Кроме того, в прошлом году Бухарев сделал дочери-студентке подарок на 15,5 мон грн – вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 квадратных метров, владелицей которой стала девушка.

Юлия Бухарева с прошлого года также владеет квартирой и паркоместом в киевской области. Эту недвижимость стоимостью в 1,4 миллиона гривен ей подарил гражданин Украины Коротеев Александр Петрович.

Кроме того, как сообщает "Центр противодействия коррупции", Бухарев в кресле нардепа неоднократно не голосовал за снятие неприкосновенности с одиозных коллег. В частности, за разрешение на арест депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова и Александра Онищенко, за снятие иммунитета с Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Евгения Дейдея и Станислава Березкина, за привлечение к уголовной ответственности с Андрея Лозового.

Дополняется...

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