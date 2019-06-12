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США подали офіційний запит про екстрадицію Ассанжа

Середа, 12 червня 2019, 01:04

Мін'юст США відправив у Велику Британію офіційний запит на екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якому у Сполучених Штатах висунули обвинувачення у зв'язку з публікацією секретних дипломатичних і військових матеріалів.

Про це у вівторок повіомив представник уряду США, передає "Голос Америки".

Зазначається, що офіційний запит був доставлений 6 червня. за кілька днів до дедлайну, який настав 11 червня. 

Згідно з угодою про екстрадицію з Британією, Сполучені Штати мали 60 днів на відправлення запиту з моменту арешту Ассанжа, якого затримали у Лондоні 11 квітня.

Угода забороняє прокуратурі США висувати Ассанжу звинувачення, не згадані у запиті.

"Через це поява додаткових пунктів обвинувачення малоймовірна", - пише "Голос Америки".

Нагадаємо:

  • Раніше Міністерство юстиції США висунуло 17 нових звинувачень проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його звинувачують у незаконній публікації секретних матеріалів та змові з метою комп'ютерного злому.
  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
  • 1 травня Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
  • 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.

Теми: СШАВелика Британіяшпигунство
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