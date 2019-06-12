США подали офіційний запит про екстрадицію Ассанжа

884 перегляди
Середа, 12 червня 2019, 01:04

Мін'юст США відправив у Велику Британію офіційний запит на екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якому у Сполучених Штатах висунули обвинувачення у зв'язку з публікацією секретних дипломатичних і військових матеріалів.

Про це у вівторок повіомив представник уряду США, передає "Голос Америки".

Зазначається, що офіційний запит був доставлений 6 червня. за кілька днів до дедлайну, який настав 11 червня. 

Згідно з угодою про екстрадицію з Британією, Сполучені Штати мали 60 днів на відправлення запиту з моменту арешту Ассанжа, якого затримали у Лондоні 11 квітня.

Угода забороняє прокуратурі США висувати Ассанжу звинувачення, не згадані у запиті.

"Через це поява додаткових пунктів обвинувачення малоймовірна", - пише "Голос Америки".

Нагадаємо:

  • Раніше Міністерство юстиції США висунуло 17 нових звинувачень проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його звинувачують у незаконній публікації секретних матеріалів та змові з метою комп'ютерного злому.
  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
  • 1 травня Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
  • 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США Британія шпигунство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Болтон звинуватив РФ і Китай у поширенні фейків про адміністрацію Трампа 12 червня 2019, 00:11
Мін'юст США передасть Конгресу документи розслідування Мюллера 11 червня 2019, 07:36
Дуда анонсував угоду щодо посилення військової присутності США в Польщі 11 червня 2019, 00:55
Усі новини
Головні новини
Кандидат від "Слуги народу" передумав йти в Раду
"Голос" відкликав двох кандидатів у депутати
Клімкін про вступ України до ЄС за 5-10 років: Людям нарозповідали казок
Вакарчук виступає за "якнайшвидше" проведення виборів до Ради
Усі новини
Освіта

Як крутим вчителям та класним школам знайти одне одного

мандри

Що незвичайного подивитися в Дубаї

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає