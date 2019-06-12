США подали офіційний запит про екстрадицію Ассанжа

Мін'юст США відправив у Велику Британію офіційний запит на екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якому у Сполучених Штатах висунули обвинувачення у зв'язку з публікацією секретних дипломатичних і військових матеріалів.

Про це у вівторок повіомив представник уряду США, передає "Голос Америки".

Зазначається, що офіційний запит був доставлений 6 червня. за кілька днів до дедлайну, який настав 11 червня.

Згідно з угодою про екстрадицію з Британією, Сполучені Штати мали 60 днів на відправлення запиту з моменту арешту Ассанжа, якого затримали у Лондоні 11 квітня.

Угода забороняє прокуратурі США висувати Ассанжу звинувачення, не згадані у запиті.

"Через це поява додаткових пунктів обвинувачення малоймовірна", - пише "Голос Америки".

Нагадаємо: