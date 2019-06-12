США подали офіційний запит про екстрадицію Ассанжа
Мін'юст США відправив у Велику Британію офіційний запит на екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якому у Сполучених Штатах висунули обвинувачення у зв'язку з публікацією секретних дипломатичних і військових матеріалів.
Про це у вівторок повіомив представник уряду США, передає "Голос Америки".
Зазначається, що офіційний запит був доставлений 6 червня. за кілька днів до дедлайну, який настав 11 червня.
Згідно з угодою про екстрадицію з Британією, Сполучені Штати мали 60 днів на відправлення запиту з моменту арешту Ассанжа, якого затримали у Лондоні 11 квітня.
Угода забороняє прокуратурі США висувати Ассанжу звинувачення, не згадані у запиті.
"Через це поява додаткових пунктів обвинувачення малоймовірна", - пише "Голос Америки".
Нагадаємо:
- Раніше Міністерство юстиції США висунуло 17 нових звинувачень проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його звинувачують у незаконній публікації секретних матеріалів та змові з метою комп'ютерного злому.
- 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
- 1 травня Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
- 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.