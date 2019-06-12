США подали официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

Минюст США отправил в Великобританию официальный запрос на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому в Соединенных Штатах предъявлены обвинения в связи с публикацией секретных дипломатических и военных материалов.

Об этом во вторник повиомив представитель правительства США, передает "Голос Америки".

Отмечается, что официальный запрос был доставлен 6 июня, за несколько дней до дедлайна, который наступил 11 июня.

Согласно договору об экстрадиции с Британией, Соединенные Штаты имели 60 дней на отправку запроса с момента ареста Ассанжа, которого задержали в Лондоне 11 апреля.

Соглашение запрещает прокуратуре США выдвигать Ассанжу обвинения, не упомянутые в запросе.

"Поэтому появление дополнительных пунктов обвинения маловероятно", - пишет "Голос Америки".

Напомним: