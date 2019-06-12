США подали официальный запрос об экстрадиции Ассанжа
Минюст США отправил в Великобританию официальный запрос на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому в Соединенных Штатах предъявлены обвинения в связи с публикацией секретных дипломатических и военных материалов.
Об этом во вторник повиомив представитель правительства США, передает "Голос Америки".
Отмечается, что официальный запрос был доставлен 6 июня, за несколько дней до дедлайна, который наступил 11 июня.
Согласно договору об экстрадиции с Британией, Соединенные Штаты имели 60 дней на отправку запроса с момента ареста Ассанжа, которого задержали в Лондоне 11 апреля.
Соглашение запрещает прокуратуре США выдвигать Ассанжу обвинения, не упомянутые в запросе.
"Поэтому появление дополнительных пунктов обвинения маловероятно", - пишет "Голос Америки".
Напомним:
- Ранее Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняют в незаконной публикации секретных материалов и заговоре с целью компьютерного взлома.
- 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
- 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.
- 47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua