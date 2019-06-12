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США подали официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

Среда, 12 июня 2019, 01:04

Минюст США отправил в Великобританию официальный запрос на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому в Соединенных Штатах предъявлены обвинения в связи с публикацией секретных дипломатических и военных материалов.

Об этом во вторник повиомив представитель правительства США, передает "Голос Америки".

Отмечается, что официальный запрос был доставлен 6 июня, за несколько дней до дедлайна, который наступил 11 июня.

Согласно договору об экстрадиции с Британией, Соединенные Штаты имели 60 дней на отправку запроса с момента ареста Ассанжа, которого задержали в Лондоне 11 апреля.

Соглашение запрещает прокуратуре США выдвигать Ассанжу обвинения, не упомянутые в запросе.

"Поэтому появление дополнительных пунктов обвинения маловероятно", - пишет "Голос Америки".

Напомним:

  • Ранее Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняют в незаконной публикации секретных материалов и заговоре с целью компьютерного взлома.
  • 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
  • 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.
  • 47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.

Темы: СШАВеликобританияшпионаж
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