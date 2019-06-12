РФ поставить Туреччині ракетні комплекси С-400 уже в липні

Росія планує поставити Туреччині свої комплекси протиракетної оборони С-400 в липні. Раніше наміри Анкари щодо купівлі С-400 викликали різку реакцію США.

Про плани Москви у вівторок заявив помчник президента РФ Юрій Ушаков, передає DW.

"Домовленості, досягнуті РФ та Туреччиною, своєчасно виконуються. Двосторонніх проблем немає", - сказав він.

Помічник президента Росії також позитивно відповів на питання, чи будуть в липні поставлені ракети класу "земля-повітря".

Нагадаємо: