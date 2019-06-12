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РФ поставить Туреччині ракетні комплекси С-400 уже в липні

Середа, 12 червня 2019, 04:10

Росія планує поставити Туреччині свої комплекси протиракетної оборони С-400 в липні. Раніше наміри Анкари щодо купівлі С-400 викликали різку реакцію США.

Про плани Москви у вівторок заявив помчник президента РФ Юрій Ушаков, передає DW.

"Домовленості, досягнуті РФ та Туреччиною, своєчасно виконуються. Двосторонніх проблем немає", - сказав він.

Помічник президента Росії також позитивно відповів на питання, чи будуть в липні поставлені ракети класу "земля-повітря".

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати Америки дали Туреччині можливість до кінця липня відмовитися від купівлі російської системи протиракетної оборони С-400.
  • Якщо до 31 липня Туреччина не відмовиться від системи С-400, навчання турецьких пілотів в Сполучених Штатах на літаках F-35 буде неможливим, а контракти з турецькими фірмами, які беруть участь у виробництві F-35, будуть скасовані, заявила заступник міністра оборони США Еллен Лорд .

Теми: РосіяТуреччина
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