Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ поставит Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле

Среда, 12 июня 2019, 04:10

Россия планирует поставить Турции свои комплексы противоракетной обороны С-400 в июле. Ранее намерения Анкары по покупке С-400 вызвали резкую реакцию США.

О планах Москвы во вторник заявил помчник президента РФ Юрий Ушаков, передает DW.

"Договоренности, достигнутые РФ и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - сказал он.

Помощник президента России также положительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух".

Напомним:

  • Соединенные Штаты Америки дали Турции возможность до конца июля отказаться от покупки российской системы противоракетной обороны С-400.
  • Если до 31 июля Турция не откажется от системы С -400, обучение турецких пилотов в Соединенных Штатах на самолетах F-35 будет невозможным, а контракты с турецкими фирмами, участвующими в производстве F-35, будут отменены, заявила заместитель министра обороны США  Эллен Лорд.

Темы: РосcияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: