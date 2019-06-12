РФ поставит Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле

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Среда, 12 июня 2019, 04:10

Россия планирует поставить Турции свои комплексы противоракетной обороны С-400 в июле. Ранее намерения Анкары по покупке С-400 вызвали резкую реакцию США.

О планах Москвы во вторник заявил помчник президента РФ Юрий Ушаков, передает DW.

"Договоренности, достигнутые РФ и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - сказал он.

Помощник президента России также положительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух".

Напомним:

  • Соединенные Штаты Америки дали Турции возможность до конца июля отказаться от покупки российской системы противоракетной обороны С-400.
  • Если до 31 июля Турция не откажется от системы С -400, обучение турецких пилотов в Соединенных Штатах на самолетах F-35 будет невозможным, а контракты с турецкими фирмами, участвующими в производстве F-35, будут отменены, заявила заместитель министра обороны США  Эллен Лорд.

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Темы: Росcия Турция


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