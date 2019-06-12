РФ поставит Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле
263 просмотра
Среда, 12 июня 2019, 04:10
Россия планирует поставить Турции свои комплексы противоракетной обороны С-400 в июле. Ранее намерения Анкары по покупке С-400 вызвали резкую реакцию США.
О планах Москвы во вторник заявил помчник президента РФ Юрий Ушаков, передает DW.
"Договоренности, достигнутые РФ и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - сказал он.
Помощник президента России также положительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух".
Напомним:
- Соединенные Штаты Америки дали Турции возможность до конца июля отказаться от покупки российской системы противоракетной обороны С-400.
- Если до 31 июля Турция не откажется от системы С -400, обучение турецких пилотов в Соединенных Штатах на самолетах F-35 будет невозможным, а контракты с турецкими фирмами, участвующими в производстве F-35, будут отменены, заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua