РФ поставит Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле

Россия планирует поставить Турции свои комплексы противоракетной обороны С-400 в июле. Ранее намерения Анкары по покупке С-400 вызвали резкую реакцию США.

О планах Москвы во вторник заявил помчник президента РФ Юрий Ушаков, передает DW.

"Договоренности, достигнутые РФ и Турцией, своевременно выполняются. Двусторонних проблем нет", - сказал он.

Помощник президента России также положительно ответил на вопрос, будут ли в июле поставлены ракеты класса "земля-воздух".

Напомним: