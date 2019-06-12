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США: Демократи не виключають можливість імпічменту Трампа

Середа, 12 червня 2019, 04:40

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що питання імпічменту президента Трампа розглядається, але вимагає додаткового обґрунтування.

Про це повідомляє CNN.

"Питання імпічменту не знято з розгляду", - запевнила Пелосі.

При цьому вона виступила проти негайного початку процесу імпічменту на тлі закликів інших демократів, у тому числі тих, які беруть участь у виборах президента США.

Спікер Палати представників поставила під сумнів ефективність процесу імпічменту на даному етапі через відсутність доказів, які б могли гарантувати кінцеву мету цих зусиль.

"Якщо ви починаєте процедуру імпічменту, чи отримуєте ви більше інформації?", - підкреслила Пелосі, додавши, що на нинішньому етапі все завершиться оскарженням в судах.

Нагадаємо:

  • Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
  • Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
  • Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
  • Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
  • Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.

Теми: ТрампСША
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