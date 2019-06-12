США: Демократи не виключають можливість імпічменту Трампа

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що питання імпічменту президента Трампа розглядається, але вимагає додаткового обґрунтування.

Про це повідомляє CNN.

"Питання імпічменту не знято з розгляду", - запевнила Пелосі.

При цьому вона виступила проти негайного початку процесу імпічменту на тлі закликів інших демократів, у тому числі тих, які беруть участь у виборах президента США.

Спікер Палати представників поставила під сумнів ефективність процесу імпічменту на даному етапі через відсутність доказів, які б могли гарантувати кінцеву мету цих зусиль.

"Якщо ви починаєте процедуру імпічменту, чи отримуєте ви більше інформації?", - підкреслила Пелосі, додавши, що на нинішньому етапі все завершиться оскарженням в судах.

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