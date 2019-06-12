США: Демократи не виключають можливість імпічменту Трампа
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що питання імпічменту президента Трампа розглядається, але вимагає додаткового обґрунтування.
Про це повідомляє CNN.
"Питання імпічменту не знято з розгляду", - запевнила Пелосі.
При цьому вона виступила проти негайного початку процесу імпічменту на тлі закликів інших демократів, у тому числі тих, які беруть участь у виборах президента США.
Спікер Палати представників поставила під сумнів ефективність процесу імпічменту на даному етапі через відсутність доказів, які б могли гарантувати кінцеву мету цих зусиль.
"Якщо ви починаєте процедуру імпічменту, чи отримуєте ви більше інформації?", - підкреслила Пелосі, додавши, що на нинішньому етапі все завершиться оскарженням в судах.
Нагадаємо:
- Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
- Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
- Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
- Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
- Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.
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