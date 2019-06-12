США: Демократи не виключають можливість імпічменту Трампа
Середа, 12 червня 2019, 04:40
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що питання імпічменту президента Трампа розглядається, але вимагає додаткового обґрунтування.
Про це повідомляє CNN.
"Питання імпічменту не знято з розгляду", - запевнила Пелосі.
При цьому вона виступила проти негайного початку процесу імпічменту на тлі закликів інших демократів, у тому числі тих, які беруть участь у виборах президента США.
Спікер Палати представників поставила під сумнів ефективність процесу імпічменту на даному етапі через відсутність доказів, які б могли гарантувати кінцеву мету цих зусиль.
"Якщо ви починаєте процедуру імпічменту, чи отримуєте ви більше інформації?", - підкреслила Пелосі, додавши, що на нинішньому етапі все завершиться оскарженням в судах.
Нагадаємо:
- Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
- Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
- Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
- Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
- Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.