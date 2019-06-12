США: Демократы не исключают возможность импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Трампа рассматривается, но требует дополнительного обоснования.

Об этом сообщает CNN.

"Вопрос импичмента не снят с рассмотрения", - заверила Пелоси.

При этом она выступила против немедленного начала процесса импичмента на фоне призывов других демократов, в том числе, участвующих в выборах президента США.

Спикер Палаты представителей поставила под сомнение эффективность процесса импичмента на данном этапе из-за отсутствия доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.

"Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?", - подчеркнула Пелоси, добавив, что на нынешнем этапе все завершится обжалованием в судах.

Напомним: