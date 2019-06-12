США: Демократы не исключают возможность импичмента Трампа

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Среда, 12 июня 2019, 04:40

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Трампа рассматривается, но требует дополнительного обоснования.

Об этом сообщает CNN.

"Вопрос импичмента не снят с рассмотрения", - заверила Пелоси.

При этом она выступила против немедленного начала процесса импичмента на фоне призывов других демократов, в том числе, участвующих в выборах президента США.

Спикер Палаты представителей поставила под сомнение эффективность процесса импичмента на данном этапе из-за отсутствия доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.

"Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?", - подчеркнула Пелоси, добавив, что на нынешнем этапе все завершится обжалованием в судах.

Напомним:

  • Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
  • Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
  • Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
  • Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
  • Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

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Темы: Трамп США


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