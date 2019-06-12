США: Демократы не исключают возможность импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Трампа рассматривается, но требует дополнительного обоснования.
Об этом сообщает CNN.
"Вопрос импичмента не снят с рассмотрения", - заверила Пелоси.
При этом она выступила против немедленного начала процесса импичмента на фоне призывов других демократов, в том числе, участвующих в выборах президента США.
Спикер Палаты представителей поставила под сомнение эффективность процесса импичмента на данном этапе из-за отсутствия доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.
"Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?", - подчеркнула Пелоси, добавив, что на нынешнем этапе все завершится обжалованием в судах.
Напомним:
- Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
- Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
- Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
- Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
- Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.
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