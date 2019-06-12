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ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і артилерії, 3 поранених

Середа, 12 червня 2019, 07:28

Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, з них 7 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. 3 українських військових отримали поранення.

Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли позиції ОС, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

"Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики17 разів обстріляли позиції ОС поблизу населених пунктів Водяне, Лебединське, Піски, Павлопіль, Авдіївка, Гнутове, Мар'їнка та Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні сім разів: поблизу Попасної, Кримського, Станиці Луганської, Гладосового, Золотого, Новолуганського та Південного.

За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водянене – стрілецька зброя; Старогнатівка - автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики два рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: Новгородське - міномети калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя; околиці Зайцеого - із 120 мм мінометів.

Українська правда
Теми: ООСДонбасбойові дії
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