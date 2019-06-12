ООС: Боевики били из минометов, БМП и артиллерии, 3 раненых

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Среда, 12 июня 2019, 07:28

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. 3 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток оккупанты 4 раза обстреляли позиции ОС.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 17 раз обстреляли позиции ОС возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Пески, Павлополь, Авдеевка, Гнутово, Марьинка и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны семь раз: возле Попасной, Крымского, Станицы Луганской, Гладосового, Золотого, Новолуганского и Южного.

По данным разведки, 11 июня 2 оккупантов уничтожены и 7 ранены.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: возле населенного пункта Водянене - стрелковое оружие; Старогнатовка - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в отчете.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил: Новгородское - минометы калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие; возле Зайцеого - из 120 мм минометов.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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