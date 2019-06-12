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Кандидат від "Слуги народу" передумав йти в Раду

Середа, 12 червня 2019, 11:11
Кандидат від Слуги народу передумав йти в Раду

Співробітник телеканалу NewsOne Дмитро Співак, якого на з'їзді партії "Слуга народу" оголосили кандидатом в депутати під №33, заявив, що передумав балотуватися в парламент.

Про це він повідомив в Facebook.

"Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак.

За його словами, причин декілька.

Зокрема, через цькування, яке розгорнулося в соцмережах проти нього і його сім'ї і його публічної позиції, яку він кілька років відстоює з телеекранів.

"А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики президенту Зеленському та його партії", - додав він

"Поки в Україні думки так званих "патріотів" і "активістів" будуть сприйматися, як істина в останній інстанції, і вони будуть безкарно і під прикриттям впливати на уми громадян і позицію влади, наша молода демократія буде і далі ходити по замкненому колу", - заявив ведучий телеканалу.

Він наголосив, що бачить своїм завданням робити все можливе, щоб "такі персонажі назавжди зникли з суспільної свідомості людей і життя країни".

Нагадаємо:

  • 9 червня партія "Слуга народу" представила список із ста кандидатів у депутати до Верховної Ради.
  • Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

Українська правда

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Теми: Слуга народувибориВерховна Рада
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