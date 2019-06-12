Кандидат від "Слуги народу" передумав йти в Раду
Співробітник телеканалу NewsOne Дмитро Співак, якого на з'їзді партії "Слуга народу" оголосили кандидатом в депутати під №33, заявив, що передумав балотуватися в парламент.
Про це він повідомив в Facebook.
"Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак.
За його словами, причин декілька.
Зокрема, через цькування, яке розгорнулося в соцмережах проти нього і його сім'ї і його публічної позиції, яку він кілька років відстоює з телеекранів.
"А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики президенту Зеленському та його партії", - додав він
"Поки в Україні думки так званих "патріотів" і "активістів" будуть сприйматися, як істина в останній інстанції, і вони будуть безкарно і під прикриттям впливати на уми громадян і позицію влади, наша молода демократія буде і далі ходити по замкненому колу", - заявив ведучий телеканалу.
Він наголосив, що бачить своїм завданням робити все можливе, щоб "такі персонажі назавжди зникли з суспільної свідомості людей і життя країни".
Нагадаємо:
- 9 червня партія "Слуга народу" представила список із ста кандидатів у депутати до Верховної Ради.
- Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.