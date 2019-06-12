Кандидат від "Слуги народу" передумав йти в Раду

19094 перегляди
Середа, 12 червня 2019, 11:11

Співробітник телеканалу NewsOne Дмитро Співак, якого на з'їзді партії "Слуга народу" оголосили кандидатом в депутати під №33, заявив, що передумав балотуватися в парламент.

Про це він повідомив в Facebook.

"Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак.

За його словами, причин декілька.

Зокрема, через цькування, яке розгорнулося в соцмережах проти нього і його сім'ї і його публічної позиції, яку він кілька років відстоює з телеекранів.

"А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики президенту Зеленському та його партії", - додав він

"Поки в Україні думки так званих "патріотів" і "активістів" будуть сприйматися, як істина в останній інстанції, і вони будуть безкарно і під прикриттям впливати на уми громадян і позицію влади, наша молода демократія буде і далі ходити по замкненому колу", - заявив ведучий телеканалу.

Він наголосив, що бачить своїм завданням робити все можливе, щоб "такі персонажі назавжди зникли з суспільної свідомості людей і життя країни".

Нагадаємо:

  • 9 червня партія "Слуга народу" представила список із ста кандидатів у депутати до Верховної Ради.
  • Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу вибори Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Зеленського розповіли, які питання можна виносити на референдум 10 червня 2019, 22:47
Тимошенко готова до коаліції з Зеленським 10 червня 2019, 10:47
Що відбувалось на з'їздах Гройсмана, Смешка, Вакарчука, Порошенка і Зеленського 9 червня 2019, 22:50
Усі новини
Головні новини
Кандидат від "Слуги народу" передумав йти в Раду
"Голос" відкликав двох кандидатів у депутати
Клімкін про вступ України до ЄС за 5-10 років: Людям нарозповідали казок
Вакарчук виступає за "якнайшвидше" проведення виборів до Ради
Усі новини
Освіта

Як крутим вчителям та класним школам знайти одне одного

мандри

Що незвичайного подивитися в Дубаї

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає