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Кандидат от "Слуги народа" передумал идти в Раду

Среда, 12 июня 2019, 11:11
Кандидат от Слуги народа передумал идти в Раду

Сотрудник телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, которого на съезде партии "Слуга народа" объявили кандидатом в депутаты под №33, заявил, что передумал баллотироваться в парламент.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", - заявил Спивак.

По его словам, причин несколько.

В частности, из-за травли, которая развернулась в соцсетях против него и его семьи и его публичной позиции, которую он несколько лет отстаивает с телеэкранов.

"А потому, я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски президенту Зеленскому и его партии", - добавил он

"Пока в Украине мнения так называемых "патриотов" и "активистов" будет восприниматься, как истина в последней инстанции, и они будут безнаказанно и под прикрытием влиять на умы граждан и позицию власти, наша молодая демократия будет и дальше ходить по замкнутому кругу", - заявил ведущий телеканала.

Он подчеркнул, что видит своей задачей делать все возможное, чтобы  "такие персонажи навсегда исчезли из общественного сознания людей и жизни страны".

Напомним:

  • 9 июня партия "Слуга народа" представила список из ста кандидатов в депутаты Верховной Рады.
  • Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

Украинская правда

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Темы: Слуга народавиборыВерховная Рада
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