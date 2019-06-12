Кандидат от "Слуги народа" передумал идти в Раду

Сотрудник телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, которого на съезде партии "Слуга народа" объявили кандидатом в депутаты под №33, заявил, что передумал баллотироваться в парламент.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", - заявил Спивак.

По его словам, причин несколько.

В частности, из-за травли, которая развернулась в соцсетях против него и его семьи и его публичной позиции, которую он несколько лет отстаивает с телеэкранов.

"А потому, я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски президенту Зеленскому и его партии", - добавил он

"Пока в Украине мнения так называемых "патриотов" и "активистов" будет восприниматься, как истина в последней инстанции, и они будут безнаказанно и под прикрытием влиять на умы граждан и позицию власти, наша молодая демократия будет и дальше ходить по замкнутому кругу", - заявил ведущий телеканала.

Он подчеркнул, что видит своей задачей делать все возможное, чтобы "такие персонажи навсегда исчезли из общественного сознания людей и жизни страны".

Напомним: