Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін звільнив заступницю міністра, яка йде на вибори з Вакарчуком

Середа, 12 червня 2019, 13:41

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанишину.

Про це після засідання уряду в середу повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віце-прем'єр-міністр Павло Розенко

"Звільнили Стефанишину", – сказав він.

Раніше Стефанишина заявила, що балотується до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос" під десятим номером у списку.

7 червня Стефанишина подала заяву про звільнення з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Вона працювала в Міністерстві охорони здоров'я на посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року.

Координувала такі напрямки роботи як виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація і громадське здоров'я.

Теми: Кабінет міністріввибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін призначив голову Нацполіції
Уряд скасував обмеження розміру націнки при закупівлях Міноборони
Кабмін змінив порядок надання одноразової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Останні новини
13:34
Захисники стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
Усі новини...
Реклама: