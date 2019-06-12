Кабмін звільнив заступницю міністра, яка йде на вибори з Вакарчуком

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанишину.

Про це після засідання уряду в середу повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віце-прем'єр-міністр Павло Розенко

"Звільнили Стефанишину", – сказав він.

Раніше Стефанишина заявила, що балотується до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос" під десятим номером у списку.

7 червня Стефанишина подала заяву про звільнення з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Вона працювала в Міністерстві охорони здоров'я на посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року.

Координувала такі напрямки роботи як виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація і громадське здоров'я.