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Кабмин уволил замминистра, которая идет на выборы с Вакарчуком

Среда, 12 июня 2019, 13:41

Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения по европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

Об этом после заседания правительства в среду сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко

"Уволили Стефанишину", – сказал он.

Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.

7 июня Стефанишина подала заявление об увольнении с должности замминистра здравоохранения.

Стефанишина работала в Минздраве в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года.

Координировала такие направления работы как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

Темы: Кабинет министроввиборы
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