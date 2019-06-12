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Представник Зеленського у Раді: Конституцію буде змінено

Середа, 12 червня 2019, 14:17
Представник Зеленського у Раді: Конституцію буде змінено
РБК-Україна

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук упевнений, що Конституцію треба змінювати, а конституційну комісію відновити.

"Конституція буде змінена, але чи буде вона змінена в якійсь частині чи ж у цілому, можливо, на референдумі – все це питання дискусії", – сказав він в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада повинні задавати напрямок, а саме професіонали повинні формувати структуру і логіку", – заявив представник Володимир Зеленського в парламенті.

За його словами, "раніше всі зміни вносилися в розділи повноважень Ради і президента, а ми повинні починати з розділу про права і свободи громадян".

"Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають ні механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти", – сказав Стефанчук.

"Наша ідеологія в цілому – залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство у нашому розумінні. Наша мета – українська ліберальна економіка", – заявив він.

Стефанчук також заявив: "Ви будете здивовані, але зараз в Україні не існує уніфікованого тексту Конституції".

"У нас є матеріали юридичного аналізу, згідно з яким, після всіх внесених у різні статті змін не існує їх остаточної редакції, необхідної відповідно до правил законотворчої техніки", – сказав він.

Нагадаємо, Стефанук не виключив запровадження двопалатного парламенту в Україні.  

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКонституція
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