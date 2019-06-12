Представитель Зеленского в Раде: Конституция будет изменена

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Среда, 12 июня 2019, 14:17

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук уверен, что Конституцию. Украины надо менять, а конституционную комиссию восстановить.

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии", – сказал он в интервью "РБК-Украина". 

"Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику", – заявил представитель Владимир Зеленского в парламенте.

По его словам, "раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан".

"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", – сказал Стефанчук.

"Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика", – заявил он.

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Темы: Зеленский Конституция


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