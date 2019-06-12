Клімкін про візит комісара РЄ в Крим: черговий російський "развод"

3243 перегляди
Середа, 12 червня 2019, 15:07

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував інформацію про підготовку візитку комісара Ради Європи з прав людини на територію окупованого Криму.

Про це глава МЗС написав у своєму Facebook.

"Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватись з нами і відбуватися за українським законодавством", - заявив міністр закордонних справ.

"А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних", - додав він.

У разі, якщо візит таки буде погоджено, Клімкін висловив сподівання, що Міятович обов’язково на власні очі побачить атмосферу закритості півострова несвободи і переслідування та арешти.

Клімкін також підкреслив необхідність забезпечити постійну присутність у Криму міжнародних організацій, зокрема, гуманітарних.

"На ситуацію не вплинеш якимось окремим ситуативним візитом, необхідно започаткувати реальну постійну міжнародну присутність на окупованому півострові", - зазначив він.

Нагадаємо:

  • Раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати анексований Росією Крим, проте візит ще необхідно підтвердити.
  • У МЗС України заявили, що Росія намагається "виміняти" повернення своєї делегації до ПАРЄ на візит комісара РЄ з прав людини до окупованого Криму.
  • Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що візит Міятович до окупованого Росією Криму наразі не погоджений.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Клімкін ЄС Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Клімкін про вступ України до ЄС за 5-10 років: Людям нарозповідали казок 12 червня 2019, 09:36
Дубль №2: Клімкін знову просить ВР про відставку 11 червня 2019, 20:22
Росія буде змушена вести переговори щодо Криму – Клімкін 11 червня 2019, 03:23
Усі новини
Головні новини
В.о. голови СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини
Якщо КС "забракує" два пункти указу Зеленського, виборів не буде – ОПОРА
Тимошенко радить Зеленському не зважати на рішення КС щодо розпуску Ради
Тимошенко з Зеленським обговорили вибори
Усі новини
їжа

33 перекуси для збереження енергії та продуктивності

Освіта

Як крутим вчителям та класним школам знайти одне одного

посміхніться!

Як це – бути татом? 13 веселих коміксів