Клімкін про візит комісара РЄ в Крим: черговий російський "развод"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував інформацію про підготовку візитку комісара Ради Європи з прав людини на територію окупованого Криму.

Про це глава МЗС написав у своєму Facebook.

"Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватись з нами і відбуватися за українським законодавством", - заявив міністр закордонних справ.

"А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних", - додав він.

У разі, якщо візит таки буде погоджено, Клімкін висловив сподівання, що Міятович обов’язково на власні очі побачить атмосферу закритості півострова несвободи і переслідування та арешти.

Клімкін також підкреслив необхідність забезпечити постійну присутність у Криму міжнародних організацій, зокрема, гуманітарних.

"На ситуацію не вплинеш якимось окремим ситуативним візитом, необхідно започаткувати реальну постійну міжнародну присутність на окупованому півострові", - зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати анексований Росією Крим, проте візит ще необхідно підтвердити.

У МЗС України заявили, що Росія намагається "виміняти" повернення своєї делегації до ПАРЄ на візит комісара РЄ з прав людини до окупованого Криму.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що візит Міятович до окупованого Росією Криму наразі не погоджений.

Європейська правда