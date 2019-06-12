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Климкин о визите комиссара СЕ в Крым: очередной российский "развод"

Среда, 12 июня 2019, 15:07

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о подготовке визитку комиссара Совета Европы по правам человека на территорию оккупированного Крыма.

Об этом глава МИД написал в своем Facebook.

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить по украинскому законодательству", - заявил министр иностранных дел.

"А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, нет дураков", - добавил он.

В случае, если визит таки будет согласовано, Климкин выразил надежду, что Миятович обязательно воочию увидит атмосферу закрытости полуострова несвободы и преследования и аресты.

Климкин также подчеркнул необходимость обеспечить постоянное присутствие в Крыму международных организаций, в частности, гуманитарных.

"На ситуацию не повлияет какой-то отдельный ситуативный визит, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове", - отметил он.

Напомним:

  • Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить аннексированный Россией Крым, однако визит еще необходимо подтвердить.
  • В МИД Украины заявили, что Россия пытается "выменять" возвращение своей делегации в ПАСЕ на визит комиссара СЕ по правам человека в оккупированный Крым.
  • Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что визит Миятович в оккупированный Россией Крым пока не согласован.

Европейская правда

Темы: КлимкинЕСРосcия
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