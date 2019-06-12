Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко: Группу чиновников поймали на взятке в полмиллиона долларов

Среда, 12 июня 2019, 15:33
Луценко: Группу чиновников поймали на взятке в полмиллиона долларов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что представители подконтрольного ему ведомства вместе с сотрудниками Госбюро расследований задержали группу чиновников и полицейских на взятке в 500 тысяч  долларов США.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Следственными ГБР под процессуальным руководством ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тысяч долларов США", - заявил генпрокурор.

 
фото с Facebook Юрия Луценко

По его словам, указанную сумму они требовали за выделение мужчине в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.

Луценко добавил, что взяточники были задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тысяч долларов.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоГенпрокуратураЧерновицкая областьвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: