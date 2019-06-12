Луценко: Группу чиновников поймали на взятке в полмиллиона долларов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что представители подконтрольного ему ведомства вместе с сотрудниками Госбюро расследований задержали группу чиновников и полицейских на взятке в 500 тысяч долларов США.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Следственными ГБР под процессуальным руководством ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тысяч долларов США", - заявил генпрокурор.

фото с Facebook Юрия Луценко

По его словам, указанную сумму они требовали за выделение мужчине в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.

Луценко добавил, что взяточники были задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тысяч долларов.