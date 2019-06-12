Із першої сотні "Слуги народу" вилетіли три кандидати
Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці "Слуги народу" у Facebook.
"Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73 вибула зі 100 претендентів до виборчого списку", - сказано у повідомленні.
Також в партії заявили, що результати постпраймеріз оприлюднять після наступного етапу з’їзду партії у липні.
Пізніше з'явилося повыдомлення, що зі списку виключили також Співака і Гутцайта.
"Інформуємо про нові зміни у списку партії "Слуга Народу". Співак Дмитро Павлович №33 та Гутцайт Вадим Маркович № 81 вирішили не балотуватись на цих виборах та не будуть включені до остаточного списку партії", - сказано у повідомленні.
Раніше про відмову балотуватися до Верховної Ради Гутцайт написав у своєму Facebook раніше.
У прес-службі партії "Українській правді" відмовилися сказати, яку кількість кандидатів наразі виключили зі списку "Слуги народу", оприлюденому на з'їзді 9 червня.
Нагадаємо:
- Співробітник телеканалу NewsOne Дмитро Співак, якого на з'їзді партії "Слуга народу" оголосили кандидатом в депутати під №33, заявив, що передумав балотуватися в парламент.
- 9 червня партія "Слуга народу" представила список із ста кандидатів у депутати до Верховної Ради.
- Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
- Документи для реєстрації кандидатом у народні депутати ЦВК приймає до 20 червня.