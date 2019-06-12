Із першої сотні "Слуги народу" вилетіли три кандидати

52614 переглядів
Середа, 12 червня 2019, 16:48
Фото: УП

Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці "Слуги народу" у Facebook.

"Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73 вибула зі 100 претендентів до виборчого списку", - сказано у повідомленні.

Також в партії заявили, що результати постпраймеріз оприлюднять після наступного етапу з’їзду партії у липні.

Пізніше з'явилося повыдомлення, що зі списку виключили також Співака і Гутцайта.

"Інформуємо про нові зміни у списку партії "Слуга Народу". Співак Дмитро Павлович №33 та Гутцайт Вадим Маркович № 81 вирішили не балотуватись на цих виборах та не будуть включені до остаточного списку партії", - сказано у повідомленні.

Раніше про відмову балотуватися до Верховної Ради Гутцайт написав у своєму Facebook раніше.

У прес-службі партії "Українській правді" відмовилися сказати, яку кількість кандидатів наразі виключили зі списку "Слуги народу", оприлюденому на з'їзді 9 червня. 

Нагадаємо:

  • Співробітник телеканалу NewsOne Дмитро Співак, якого на з'їзді партії "Слуга народу" оголосили кандидатом в депутати під №33, заявив, що передумав балотуватися в парламент.
  • 9 червня партія "Слуга народу" представила список із ста кандидатів у депутати до Верховної Ради.
  • Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
  • Документи для реєстрації кандидатом у народні депутати ЦВК приймає до 20 червня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кандидат від "Слуги народу" передумав йти в Раду 12 червня 2019, 11:11
У Зеленського розповіли, які питання можна виносити на референдум 10 червня 2019, 22:47
Тимошенко готова до коаліції з Зеленським 10 червня 2019, 10:47
Усі новини
Головні новини
В.о. голови СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини
Якщо КС "забракує" два пункти указу Зеленського, виборів не буде – ОПОРА
Тимошенко радить Зеленському не зважати на рішення КС щодо розпуску Ради
Тимошенко з Зеленським обговорили вибори
Усі новини
їжа

33 перекуси для збереження енергії та продуктивності

Освіта

Як крутим вчителям та класним школам знайти одне одного

посміхніться!

Як це – бути татом? 13 веселих коміксів