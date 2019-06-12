Из первой сотни "Слуги народа" вылетела кандидатка
Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, Дмитрия Спивака и Гутцайта Вадима.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Слуги народа" в Facebook.
"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - говорится в сообщении.
Также в партии заявили, что результаты постпраймериз обнародуют после следующего этапа съезда партии в июле.
Позже появилось сообщение, что из списка исключили также Спивака и Гутцайта.
"Информируем о новых изменениях в списке партии "Слуга народа". Певец Дмитрий Павлович №33 и Вадим Маркович Гутцайт № 81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии", - сказано в сообщении.
Ранее об отказе баллотироваться в Верховную Раду Гутцайт написал в своем Facebook ранее.
Напомним:
- Сотрудник телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, которого на съезде партии "Слуга народа" объявили кандидатом в депутаты под №33, заявил, что передумал баллотироваться в парламент.
- 9 июня партия "Слуга народа" представила список из ста кандидатов в депутаты Верховной Рады.
- Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.
- Документы для регистрации кандидатом в народные депутаты ЦИК принимает до 20 июня.