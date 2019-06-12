Из первой сотни "Слуги народа" вылетела кандидатка

Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, Дмитрия Спивака и Гутцайта Вадима.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Слуги народа" в Facebook.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - говорится в сообщении.

Также в партии заявили, что результаты постпраймериз обнародуют после следующего этапа съезда партии в июле.

Позже появилось сообщение, что из списка исключили также Спивака и Гутцайта.

"Информируем о новых изменениях в списке партии "Слуга народа". Певец Дмитрий Павлович №33 и Вадим Маркович Гутцайт № 81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии", - сказано в сообщении.

Ранее об отказе баллотироваться в Верховную Раду Гутцайт написал в своем Facebook ранее.

Напомним: