Из первой сотни "Слуги народа" вылетела кандидатка

Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Слуги народа" в Facebook.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - говорится в сообщении.

Также в партии заявили, что результаты постпраймериз обнародуют после следующего этапа съезда партии в июле.

В пресс-службе партии "Украинской правде" отказались сказать, какое количество кандидатов уже исключили из списка "Слуги народа", обнародованном на съезде 9 июня.

Напомним: