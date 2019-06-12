Из первой сотни "Слуги народа" вылетела кандидатка

11723 просмотра
Среда, 12 июня 2019, 15:56

Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Слуги народа" в Facebook.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - говорится в сообщении.

Также в партии заявили, что результаты постпраймериз обнародуют после следующего этапа съезда партии в июле.

В пресс-службе партии "Украинской правде" отказались сказать, какое количество кандидатов уже исключили из списка "Слуги народа", обнародованном на съезде 9 июня.

Напомним:

  • Сотрудник телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, которого на съезде партии "Слуга народа" объявили кандидатом в депутаты под №33, заявил, что передумал баллотироваться в парламент.
  • 9 июня партия "Слуга народа" представила список из ста кандидатов в депутаты Верховной Рады.
  • Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.
  • Документы для регистрации кандидатом в народные депутаты ЦИК принимает до 20 июня.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кандидат от "Слуги народа" передумал идти в Раду 12 июня 2019, 11:11
У Зеленского рассказали, какие вопросы можно выносить на референдум 10 июня 2019, 22:47
Тимошенко готова к коалиции с Зеленским 10 июня 2019, 10:47
Все новости
Главные новости
Луценко: Группу чиновников поймали на взятке в полмиллиона долларов
Акция в Москве: задержали Навального, журналистов, более 200 человек
Представитель Зеленского в Раде: Конституция будет изменена
Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения
Все новости
безопасность

Осторожно, клещ: енцифалит, борелиоз и как этого избежать

здоровье

Супервитамины для психического здоровья

Образование

Как крутым учителям и классным школам найти друг друга

Поиск по сайту
Архив
Весь архів