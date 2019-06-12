Из первой сотни "Слуги народа" вылетела кандидатка
Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Слуги народа" в Facebook.
"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - говорится в сообщении.
Также в партии заявили, что результаты постпраймериз обнародуют после следующего этапа съезда партии в июле.
В пресс-службе партии "Украинской правде" отказались сказать, какое количество кандидатов уже исключили из списка "Слуги народа", обнародованном на съезде 9 июня.
Напомним:
- Сотрудник телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, которого на съезде партии "Слуга народа" объявили кандидатом в депутаты под №33, заявил, что передумал баллотироваться в парламент.
- 9 июня партия "Слуга народа" представила список из ста кандидатов в депутаты Верховной Рады.
- Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.
- Документы для регистрации кандидатом в народные депутаты ЦИК принимает до 20 июня.
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