"Красний уголок": стіни виборчкому у Дніпрі прикрашають радянські символи

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Середа, 12 червня 2019, 16:15

У приміщенні окружної виборчої комісії №24 у Дніпрі помітили на стінах дошки з забороненою радянською символікою.

Про це в середу, 12 червня, повідомив у Facebook дніпровський осередок громадянської мережі "Опора".

"Друзі. У нас дві новини. Подання в 24 ОВК прийняли, але інтер'єр приміщення комісії засмутив", - написали на сторінці соцмережі.

 
опора

На стінах, крім портретів "творців перемоги", видно серп і молот на фоні червоної зірки та георгіївську стрічку.

Також повідомляється, що члени комісії не вбачають у радянських стендах жодного порушення.

"Спостерігачі кажуть, що зараз вони знаходяться "наліво від центрального входу", а члени комісії називають це "красним уголком"", - зазначила одна з активісток "Опори".

Нагадаємо:

  • 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".
  • До забороненої символіки входять гімн, герб, прапори та гасла, зображення, а також різні пам'ятні знаки діячам Компартії і радянської влади, назви вулиць, міст та інших адміністративних одиниць.
  • Поширення та публічне використання забороненої символіки карається обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією майна або без.
  • Ті самі дії, вчинені представником влади, або вчинені повторно, або організовані групою, або з використанням ЗМІ, караються позбавленням волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без.
 

Українська правда

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Теми: символіка Дніпро вибори


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