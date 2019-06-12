Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Красный уголок": стены избиркома в Днепре украшают советские символы

Среда, 12 июня 2019, 16:15

В помещении окружной избирательной комиссии №24 в Днепре заметили на стенах доски с запрещенной советской символикой.

Об этом в среду, 12 июня, сообщил в Facebook Днепровский центр гражданской сети "Опора".

"Друзья. У нас две новости. Представление в 24 ОИК приняли, но интерьер помещения комиссии огорчил", - написали на странице соцсети.

 
ОПора

На стенах, кроме портретов "творцов победы", видно серп и молот на фоне красной звезды и георгиевскую ленту.

Также сообщается, что члены комиссии не видят в советских стендах нарушения.

"Наблюдатели говорят, что сейчас они находятся "налево от центрального входа", а члены комиссии называют это "красным уголком"", - отметила одна из активисток "Опоры".

Напомним:

  • 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
  • Запрещенная символика -  гимн, герб, флаги и лозунги, изображения, а также различные памятные знаки деятелям Компартии и советской власти, названия улиц, городов и других административных единиц.
  • Распространение и публичное использование запрещенной символики наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без.
  • Те же действия, совершенные представителем власти, или совершенные повторно, или организованные группой, или с использованием СМИ, наказываются лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без.
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: символикаДнепрвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
символика
В Молдове признали конституционным запрет георгиевской ленты для прославления агрессии РФ
На военкомате в РФ заметили кирпичный Трезубец: оказалось, строили украинцы
В Луцке с обелиска на мемориале Вечной славы демонтируют советскую символику
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: