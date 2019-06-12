"Красный уголок": стены избиркома в Днепре украшают советские символы

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Среда, 12 июня 2019, 16:15

В помещении окружной избирательной комиссии №24 в Днепре заметили на стенах доски с запрещенной советской символикой.

Об этом в среду, 12 июня, сообщил в Facebook Днепровский центр гражданской сети "Опора".

"Друзья. У нас две новости. Представление в 24 ОИК приняли, но интерьер помещения комиссии огорчил", - написали на странице соцсети.

 
ОПора

На стенах, кроме портретов "творцов победы", видно серп и молот на фоне красной звезды и георгиевскую ленту.

Также сообщается, что члены комиссии не видят в советских стендах нарушения.

"Наблюдатели говорят, что сейчас они находятся "налево от центрального входа", а члены комиссии называют это "красным уголком"", - отметила одна из активисток "Опоры".

Напомним:

  • 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
  • Запрещенная символика -  гимн, герб, флаги и лозунги, изображения, а также различные памятные знаки деятелям Компартии и советской власти, названия улиц, городов и других административных единиц.
  • Распространение и публичное использование запрещенной символики наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без.
  • Те же действия, совершенные представителем власти, или совершенные повторно, или организованные группой, или с использованием СМИ, наказываются лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без.
 

Украинская правда

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Темы: символика Днепр виборы


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