"Красный уголок": стены избиркома в Днепре украшают советские символы

В помещении окружной избирательной комиссии №24 в Днепре заметили на стенах доски с запрещенной советской символикой.

Об этом в среду, 12 июня, сообщил в Facebook Днепровский центр гражданской сети "Опора".

"Друзья. У нас две новости. Представление в 24 ОИК приняли, но интерьер помещения комиссии огорчил", - написали на странице соцсети.

ОПора

На стенах, кроме портретов "творцов победы", видно серп и молот на фоне красной звезды и георгиевскую ленту.

Также сообщается, что члены комиссии не видят в советских стендах нарушения.

"Наблюдатели говорят, что сейчас они находятся "налево от центрального входа", а члены комиссии называют это "красным уголком"", - отметила одна из активисток "Опоры".

Напомним: