"Красный уголок": стены избиркома в Днепре украшают советские символы
В помещении окружной избирательной комиссии №24 в Днепре заметили на стенах доски с запрещенной советской символикой.
Об этом в среду, 12 июня, сообщил в Facebook Днепровский центр гражданской сети "Опора".
"Друзья. У нас две новости. Представление в 24 ОИК приняли, но интерьер помещения комиссии огорчил", - написали на странице соцсети.
На стенах, кроме портретов "творцов победы", видно серп и молот на фоне красной звезды и георгиевскую ленту.
Также сообщается, что члены комиссии не видят в советских стендах нарушения.
"Наблюдатели говорят, что сейчас они находятся "налево от центрального входа", а члены комиссии называют это "красным уголком"", - отметила одна из активисток "Опоры".
Напомним:
- 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
- Запрещенная символика - гимн, герб, флаги и лозунги, изображения, а также различные памятные знаки деятелям Компартии и советской власти, названия улиц, городов и других административных единиц.
- Распространение и публичное использование запрещенной символики наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без.
- Те же действия, совершенные представителем власти, или совершенные повторно, или организованные группой, или с использованием СМИ, наказываются лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без.
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