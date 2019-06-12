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Зеленський про петицію за свою відставку: Не підтримую тролінг

Середа, 12 червня 2019, 19:22

Президент Володимир Зеленський не підтримав електронне звернення громадян за те, щоб скасувати петицію про свою відставку.

Відповідь очільника держави оприлюднили на його сайті.

За його словами, президент не має права скасувати петицію, а може її лише підтримати чи ні.

"Отже, повідомляю авторів, підписантів звернення та всіх зацікавлених громадян, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського"", - заявив Зеленський.

При цьому петицію про свою відставку він назвав "тролінговою".

"Сьогодні ніхто не обмежений в праві ініціювати електронні петиції до влади, навіть певною мірою тролінгові, як-от згадана петиція про мою відставку, бо це один з механізмів демократії", - зазначив президент.

Нагадаємо:

  • 6 червня у відповідь на петицію за свою відставку Зеленський заявив, що не може залишити свою посаду з "об’єктивних і зрозумілих" причин.
  • Обидві електронні петиції - за відставку і за скасування звернення громадян про відставку - підписали понад 25 тисяч громадян України.

Українська правда
Теми: петиціявідставкапрезидент
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