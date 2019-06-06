Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу
Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію за свою відставку заявив, що не може залишити свою посаду з "об’єктивних і зрозумілих" причин.
Відповідь глави держави оприлюднена на його сайті.
Він зазначив, що "кожен свідомий і відповідальний громадянин знає, що Конституція України чітко визначає" умови звільнення президента.
Зеленський нагадав, що йдеться про 4 випадки: відставка, неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерть.
"З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу", – сказав президент.
Він пояснив, що, по-перше, "не може знехтувати волею 73%", які підтримали його на виборах президента у другому турі.
"По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму", – додав Зеленський.
Водночас, він запропонував підписантам петиції вимагати у народних депутатів якомога швидшого голосування за проект закону про імпічмент, який Зеленський подав до Верховної Ради 29 травня.
"Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне – реальний спосіб", – додав глава держави.
Крім того, президент зазначив, що розглянув петицію за відставку голови його Адміністрації Андрія Богдана.
У відповідь Зеленський процитував законодавство, нагадав про цілі АП та напрямки роботи голови відомства.
"Глава Адміністрації президента України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України", – підсумував Зеленський, не давши відповідь по суті.
Нагадаємо:
- 22 травня на сайті президента зареєстрували петицію "За відставку президента Володимира Зеленського".
- За неповні дві доби, вже 23 травня, петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань
- Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
- Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
- Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
- Водночас, у Мін'юсті стверджують, що новий глава АП все ж був люстрований. Міністерство попросило АП надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства, зокрема і Богдана.
- 25 травня петиція за відставку Богдана набрала на сайті президента необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua