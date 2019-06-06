Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу

Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію за свою відставку заявив, що не може залишити свою посаду з "об’єктивних і зрозумілих" причин.

Відповідь глави держави оприлюднена на його сайті.

Він зазначив, що "кожен свідомий і відповідальний громадянин знає, що Конституція України чітко визначає" умови звільнення президента.

Зеленський нагадав, що йдеться про 4 випадки: відставка, неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерть.

"З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу", – сказав президент.

Він пояснив, що, по-перше, "не може знехтувати волею 73%", які підтримали його на виборах президента у другому турі.

"По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму", – додав Зеленський.

Водночас, він запропонував підписантам петиції вимагати у народних депутатів якомога швидшого голосування за проект закону про імпічмент, який Зеленський подав до Верховної Ради 29 травня.

"Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне – реальний спосіб", – додав глава держави.

Крім того, президент зазначив, що розглянув петицію за відставку голови його Адміністрації Андрія Богдана.

У відповідь Зеленський процитував законодавство, нагадав про цілі АП та напрямки роботи голови відомства.

"Глава Адміністрації президента України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України", – підсумував Зеленський, не давши відповідь по суті.

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