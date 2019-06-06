Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу

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Четвер, 6 червня 2019, 18:02

Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію за свою відставку заявив, що не може залишити свою посаду з "об’єктивних і зрозумілих" причин.

Відповідь глави держави оприлюднена на його сайті.

Він зазначив, що "кожен свідомий і відповідальний громадянин знає, що Конституція України чітко визначає" умови звільнення президента.

Зеленський нагадав, що йдеться про 4 випадки: відставка, неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерть.

"З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу", – сказав президент.

Він пояснив, що, по-перше, "не може  знехтувати волею 73%", які підтримали його на виборах президента у другому турі.

"По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму", – додав Зеленський.

Водночас, він запропонував підписантам петиції вимагати у народних депутатів якомога швидшого голосування за проект закону про імпічмент, який Зеленський подав до Верховної Ради 29 травня.

"Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне – реальний спосіб", – додав глава держави.

Крім того, президент зазначив, що розглянув петицію за відставку голови його Адміністрації Андрія Богдана.

У відповідь Зеленський процитував законодавство, нагадав про цілі АП та напрямки роботи голови відомства.

"Глава Адміністрації президента України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України", – підсумував Зеленський, не давши відповідь по суті.

Нагадаємо:

  • 22 травня на сайті президента зареєстрували петицію "За відставку президента Володимира Зеленського".
  • За неповні дві доби, вже 23 травня, петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань
  • Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
  • Заступник глави Адміністрації президента Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про очищення влади не поширюється на посади в АП.
  • Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
  • Водночас, у Мін'юсті стверджують, що новий глава АП все ж був люстрований. Міністерство попросило АП надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства, зокрема і Богдана.
  • 25 травня петиція за відставку Богдана набрала на сайті президента необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Українська правда

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Теми: Зеленський відставка Адміністрація президента президент


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