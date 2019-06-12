Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о петиции за свою отставку: Не поддерживаю троллинг

Среда, 12 июня 2019, 19:22

Президент Владимир Зеленский не поддержал электронное обращение граждан за то, чтобы отменить петицию о своей отставке.

Ответ главы государства опубликован на его сайте.

По его словам, президент не имеет права отменить петицию, а может ее только поддержать или нет.

"Итак, сообщаю авторам, подписавшим обращение, и всех заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского"", - заявил он.

При этом петицию о своей отставке президент назвал "троллингом".

"Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как, например, упомянутая петиция о моей отставке, потому что это один из механизмов демократии", - отметил глава государства.

Напомним:

  • 6 июня в ответ на петицию за свою отставку Зеленский заявил, что не может оставить свой пост по "объективным и понятным" причинам.
  • Обе электронные петиции - за отставку и за отмену обращения граждан об отставке президента - подписали более 25 тысяч граждан Украины.

Украинская правда
Темы: петицияотставкапрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
петиция
"Откровенно разочаровывает". Автор петиции о запрещении книг из России прокомментировал ответ Зеленского
Нет оснований: Шмигаль ответил на петицию об увольнении Ткаченко
Петиция об увольнении министра культуры Ткаченко собрала необходимое количество подписей
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: