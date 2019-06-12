Зеленский о петиции за свою отставку: Не поддерживаю троллинг
Президент Владимир Зеленский не поддержал электронное обращение граждан за то, чтобы отменить петицию о своей отставке.
Ответ главы государства опубликован на его сайте.
По его словам, президент не имеет права отменить петицию, а может ее только поддержать или нет.
"Итак, сообщаю авторам, подписавшим обращение, и всех заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского"", - заявил он.
При этом петицию о своей отставке президент назвал "троллингом".
"Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как, например, упомянутая петиция о моей отставке, потому что это один из механизмов демократии", - отметил глава государства.
Напомним:
- 6 июня в ответ на петицию за свою отставку Зеленский заявил, что не может оставить свой пост по "объективным и понятным" причинам.
- Обе электронные петиции - за отставку и за отмену обращения граждан об отставке президента - подписали более 25 тысяч граждан Украины.