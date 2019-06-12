В ОРДО День Росії оголосять "державним"
Середа, 12 червня 2019, 20:08
В окупованому Донецьку День Росії стане "державним святом".
Про це заявив ватажок бойовиків Денис Пушилін, повідомляє "РИА Новости".
За інформацією видання, Пушилін виступив із промовою зі сцени під час святкування Дня РФ.
"Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією. Упевнений, буде справедливо призначити День Росії державним святом у Республіці і наступного року відзначити 12 червня в офіційному статусі", - сказав він.
Як зазначають російські ЗМІ, у святкуванні взяли участь близько 40 тисяч осіб.
Нагадаємо:
- 7 вересня 2018 року "народна рада ДНР" призначила т.в.о. ватажка бойовиків ОРДО Пушиліна замість убитого Олександра Захарченка.
- 21 січня 2019 року під час візиту анексованого Росією Криму Пушилін висловив бажання окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.