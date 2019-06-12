В ОРДО День Росії оголосять "державним"

В окупованому Донецьку День Росії стане "державним святом".

Про це заявив ватажок бойовиків Денис Пушилін, повідомляє "РИА Новости".

За інформацією видання, Пушилін виступив із промовою зі сцени під час святкування Дня РФ.

"Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією. Упевнений, буде справедливо призначити День Росії державним святом у Республіці і наступного року відзначити 12 червня в офіційному статусі", - сказав він.

Як зазначають російські ЗМІ, у святкуванні взяли участь близько 40 тисяч осіб.

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