В ОРДО День России объявят "государственным"

В оккупированном Донецке День России объявят "государственным праздником".

Об этом заявил главарь боевиков Денис Пушилин, сообщает "РИА Новости".

По информации издания, Пушилин выступил с речью со сцены во время празднования Дня РФ.

"Мы ощущаем себя частью великого русского мира, и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России государственным праздником в Республике и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе", - сказал он.

Как сообщают российские СМИ, в праздновании участвовало около 40 тысяч человек.

Напомним: