В ОРДО День России объявят "государственным"
Среда, 12 июня 2019, 20:08
В оккупированном Донецке День России объявят "государственным праздником".
Об этом заявил главарь боевиков Денис Пушилин, сообщает "РИА Новости".
По информации издания, Пушилин выступил с речью со сцены во время празднования Дня РФ.
"Мы ощущаем себя частью великого русского мира, и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России государственным праздником в Республике и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе", - сказал он.
Как сообщают российские СМИ, в праздновании участвовало около 40 тысяч человек.
Напомним:
- 7 сентября 2018 года "народный совет ДНР" назначил вр.и.о. главаря боевиков ОРДО своего "председателя" Дениса Пушилина вместо убитого Александра Захарченко.
- 21 января 2019 года в ходе визита аннексированного Россией Крыма Пушилин выразил желание оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.