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В ОРДО День России объявят "государственным"

Среда, 12 июня 2019, 20:08

В оккупированном Донецке День России объявят "государственным праздником".

Об этом заявил главарь боевиков Денис Пушилин, сообщает "РИА Новости".

По информации издания, Пушилин выступил с речью со сцены во время празднования Дня РФ.

"Мы ощущаем себя частью великого русского мира, и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России государственным праздником в Республике и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе", - сказал он.

Как сообщают российские СМИ, в праздновании участвовало около 40 тысяч человек.

Напомним:

  • 7 сентября 2018 года "народный совет ДНР" назначил вр.и.о. главаря боевиков ОРДО своего "председателя" Дениса Пушилина вместо убитого Александра Захарченко.
  • 21 января 2019 года в ходе визита аннексированного Россией Крыма Пушилин выразил желание оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияОРДЛОРосcия
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