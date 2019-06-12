Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" таки арештували
Середа, 12 червня 2019, 21:53
Печерський райсуд Києва взяв під варту до 12 липня підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата" Михайла Сігіду.
Як повідомляє Радіо Свобода, сторона обвинувачення наголошувала, що він міг втекти, тиснути на суд чи знищити речові докази.
Окрім того, в прокуратурі наголосили, що Сігіда не має постійного місця проживання.
Адвокат Сігуди вказав, що його підзахисний погано почувається, а ризики назвав необґрунтованими.
Нагадаємо:
- У ніч з 6 на 7 червня Печерський суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата".
- У Генпрокуратурі сказали, що будуть оскаржувати це рішення суду.
- Згодом стало відомо, що у 20-х числах травня Апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу ще одному підозрюваному в організації вбивства "Сармата" - Євгену Бродському із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. А потім Печерський суд замінив цілодобовий арешт на нічний.
- АТОвця та громадського активіста з Бердянська Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
- 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
- 17 грудня стало відомо про ще одного затриманого – бізнесмена Бродського. Правоохоронці говорили, що він намагався вилетіти до Туреччини. Тоді чоловіка арештували.
- 9 серпня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.