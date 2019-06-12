Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" таки арештували

Печерський райсуд Києва взяв під варту до 12 липня підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата" Михайла Сігіду.

Як повідомляє Радіо Свобода, сторона обвинувачення наголошувала, що він міг втекти, тиснути на суд чи знищити речові докази.

Окрім того, в прокуратурі наголосили, що Сігіда не має постійного місця проживання.

Адвокат Сігуди вказав, що його підзахисний погано почувається, а ризики назвав необґрунтованими.

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