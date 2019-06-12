Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" таки арештували

1055 переглядів
Середа, 12 червня 2019, 21:53

Печерський райсуд Києва взяв під варту до 12 липня підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата" Михайла Сігіду.

Як повідомляє Радіо Свобода, сторона обвинувачення наголошувала, що він міг втекти, тиснути на суд чи знищити речові докази.

Окрім того, в прокуратурі наголосили, що Сігіда не має постійного місця проживання.

Адвокат Сігуди вказав, що його підзахисний погано почувається, а ризики назвав необґрунтованими.

Нагадаємо:

  • У ніч з 6 на 7 червня Печерський суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата".
  • У Генпрокуратурі сказали, що будуть оскаржувати це рішення суду.
  • Згодом стало відомо, що у 20-х числах травня Апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу ще одному підозрюваному в організації вбивства "Сармата" - Євгену Бродському із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. А потім Печерський суд замінив цілодобовий арешт на нічний.
  • АТОвця та громадського активіста з Бердянська Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
  • 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
  • 17 грудня стало відомо про ще одного затриманого – бізнесмена Бродського. Правоохоронці говорили, що він намагався вилетіти до Туреччини. Тоді чоловіка арештували.
  • 9 серпня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вбивство Запорізька область суд арешт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Підозрюваного в убивстві майданівця снайпера випустили під нічний домашній арешт 11 червня 2019, 04:26
Мітинг під ГПУ: активісти вимагають оголосити підозри замовникам вбивства Гандзюк 10 червня 2019, 09:41
Вбивство дитини: у поліції пояснили, яку насправді посаду отримав Ценов 7 червня 2019, 18:58
Усі новини
Головні новини
В.о. голови СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини
Якщо КС "забракує" два пункти указу Зеленського, виборів не буде – ОПОРА
Тимошенко радить Зеленському не зважати на рішення КС щодо розпуску Ради
Тимошенко з Зеленським обговорили вибори
Усі новини
їжа

33 перекуси для збереження енергії та продуктивності

Освіта

Як крутим вчителям та класним школам знайти одне одного

посміхніться!

Як це – бути татом? 13 веселих коміксів