Подозреваемого в организации убийства "Сармата" таки арестовали

Печерский райсуд Киева взял под стражу до 12 июля подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаила Сигиду.

Как сообщает Радио Свобода, сторона обвинения отмечала, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства.

Адвокат Сигуды заявил, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Напомним: