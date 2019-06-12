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Подозреваемого в организации убийства "Сармата" таки арестовали

Среда, 12 июня 2019, 21:53

Печерский райсуд Киева взял под стражу до 12 июля подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаила Сигиду.

Как сообщает Радио Свобода, сторона обвинения отмечала, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства.

Адвокат Сигуды заявил, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Напомним:

  • В ночь с 6 на 7 июня Печерский суд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду – одного из подозреваемых в организации убийства "Сармата".
  • В Генпрокуратуре сказали, что будут обжаловать это решение суда.
  • Позже стало известно, что в 20-х числах мая Апелляционный суд изменил меру пресечения второму подозреваемому в организации преступления Евгению Бродскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. А потом Печерский суд заменил круглосуточный арест на ночной.
  • АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убиливыстрелом в спину 31 июля 2018 года.
  • 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • 17 декабря стало известно о еще одном задержанном – бизнесмене Бродском. Правоохранители говорили, что он пытался вылететь в Турцию. Тогда мужчину арестовали.
  • 9 августа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.

Темы: убийствоЗапорожская областьсударест
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