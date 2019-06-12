Кількість отруєних у ресторані Львова зросла до 55, заклад закрили
Ресторан "Червона рута" у Львові, де 8 червня отруїлися десятки людей, закрили.
Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, таке рішення прийняла у середу міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що комісія заслухала інформацію від керівництва Держпродспоживслужби та Львівського лабораторного центру, фахівці яких зазначили, що заклад не був зареєстрований, тобто працював самовільно.
Окрім того, в ньому були значні порушення у приготуванні страв, а в усіх досліджених кулінарних виробах виявили хвороботворні бактерії.
Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Зоряна Стоцько повідомила, що внаслідок отруєння у "Червоній руті" постраждало вже 55 людей.
"На сьогодні ми маємо 55 людей потерпілих, з них 6 дітей. В інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 46 людей, з них 5 дітей", — повідомила Стоцько.
"Відтак, ресторан закрито з 10 червня, скеровано припис для усунення недоліків і складено протокол для притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція порушила кримінальне провадження за цим фактом", - повідомляє міськрада.
Нагадаємо:
- 8 червня на весіллі у ресторані "Червона Рута" у Львові масово отруїлися люди. Раніше повідомлялося про 39 постраждалих.