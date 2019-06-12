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Кількість отруєних у ресторані Львова зросла до 55, заклад закрили

Середа, 12 червня 2019, 23:32

Ресторан "Червона рута" у Львові, де 8 червня отруїлися десятки людей, закрили.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, таке рішення прийняла у середу міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що комісія заслухала інформацію від керівництва Держпродспоживслужби та Львівського лабораторного центру, фахівці яких зазначили, що заклад не був зареєстрований, тобто працював самовільно.

Окрім того, в ньому були значні порушення у приготуванні страв, а в усіх досліджених кулінарних виробах виявили хвороботворні бактерії.

Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Зоряна Стоцько повідомила, що внаслідок отруєння у "Червоній руті" постраждало вже 55 людей.

"На сьогодні ми маємо 55 людей потерпілих, з них 6 дітей. В інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 46 людей, з них 5 дітей", — повідомила Стоцько.

"Відтак, ресторан закрито з 10 червня, скеровано припис для усунення недоліків і складено протокол для притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція порушила кримінальне провадження за цим фактом", - повідомляє міськрада.

Нагадаємо:

  • 8 червня на весіллі у ресторані "Червона Рута" у Львові масово отруїлися люди. Раніше повідомлялося про 39 постраждалих. 

Теми: Львів
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