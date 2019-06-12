Количество отравившихся в ресторане Львова выросло до 55, заведение закрыли

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Среда, 12 июня 2019, 23:32

Ресторан "Червона рута" во Львове, где 8 июня отравились десятки людей, закрыли.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, такое решение приняла в среду городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что комиссия заслушала информацию от руководства Госпродпотребслужбы и Львовского лабораторного центра, специалисты которых отметили, что заведение не было зарегистрировано, то есть работало самовольно.

Кроме того, там были значительные нарушения в приготовлении блюд, а во всех исследованных кулинарных изделиях обнаружили болезнетворные бактерии.

Главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области Зоряна Стоцко сообщила, что в результате отравления в "Червоной руте" пострадало уже 55 человек.

"На сегодня мы имеем 55 человек пострадавших, из них 6 детей. В инфекционной больнице на лечении находится 46 человек, из них 5 детей", - сообщила Стоцко.

"Ресторан закрыт с 10 июня, направлено предписание для устранения недостатков и составлен протокол для привлечения к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное производство по данному факту", - сообщает горсовет.

Напомним:

  • 8 июня на свадьбе в ресторане "Червона Рута" во Львове массово отравились люди. Ранее сообщалось о 39 пострадавших.

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Темы: Львов


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