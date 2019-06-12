Підозрюваного у побитті оператора в Харкові відправили під домашній арешт

Суд в Харкові відправив під домашній арешт підозрюваного в побитті телеоператора харківської служби новин "Вести" Вадима Макарюка під час масової бійки в "Барабашово".

Як передає "Інтерфакс-Україна", таке рішення було прийнято в середу ввечері.

Згідно з рішенням суду, 26-річний безробітний харків'янин на прізвище Козлюк, підозрюваний в нападі на відеооператора, повинен буде провести під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю 1 місяць і 28 днів.

Оскаржити це рішення суду можна протягом 5 днів. Адвокат підозрюваного відразу після завершення засідання сказав, що сторона захисту подасть апеляцію на це рішення.

У прес-службі прокуратури також заявили про намір подати апеляцію на це рішення суду.

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