Підозрюваного у побитті оператора в Харкові відправили під домашній арешт
Середа, 12 червня 2019, 23:48
Суд в Харкові відправив під домашній арешт підозрюваного в побитті телеоператора харківської служби новин "Вести" Вадима Макарюка під час масової бійки в "Барабашово".
Як передає "Інтерфакс-Україна", таке рішення було прийнято в середу ввечері.
Згідно з рішенням суду, 26-річний безробітний харків'янин на прізвище Козлюк, підозрюваний в нападі на відеооператора, повинен буде провести під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю 1 місяць і 28 днів.
Оскаржити це рішення суду можна протягом 5 днів. Адвокат підозрюваного відразу після завершення засідання сказав, що сторона захисту подасть апеляцію на це рішення.
У прес-службі прокуратури також заявили про намір подати апеляцію на це рішення суду.
Нагадаємо:
- 7 червня в ТЦ "Барабашово" у Харкові сталася бійка. За інформацією прес-служби торговельного центру, в конфлікті взяли участь 50 представників "Національного корпусу" і підприємець, який на законних підставах орендував у центрі магазин.
- Внаслідок бійки постраждало 9 осіб, зокрема оператор "Вестей" Макарюк, якому завдали тілесних ушкоджень і заволоділи його відеокамерою.
- Пізніше Нацкорпус заявив, що його представники не мають відношення до конфлікту на території ТЦ "Барабашово" у Харкові 7 червня.