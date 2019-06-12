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Підозрюваного у побитті оператора в Харкові відправили під домашній арешт

Середа, 12 червня 2019, 23:48

Суд в Харкові відправив під домашній арешт підозрюваного в побитті телеоператора харківської служби новин "Вести" Вадима Макарюка під час масової бійки в "Барабашово".

Як передає "Інтерфакс-Україна", таке рішення було прийнято в середу ввечері.

Згідно з рішенням суду, 26-річний безробітний харків'янин на прізвище Козлюк, підозрюваний в нападі на відеооператора, повинен буде провести під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю 1 місяць і 28 днів.

Оскаржити це рішення суду можна протягом 5 днів. Адвокат підозрюваного відразу після завершення засідання сказав, що сторона захисту подасть апеляцію на це рішення.

У прес-службі прокуратури також заявили про намір подати апеляцію на це рішення суду.

Нагадаємо:

  • 7 червня в ТЦ "Барабашово" у Харкові сталася бійка. За інформацією прес-служби торговельного центру, в конфлікті взяли участь 50 представників "Національного корпусу" і підприємець, який на законних підставах орендував у центрі магазин.
  • Внаслідок бійки постраждало 9 осіб, зокрема оператор "Вестей" Макарюк, якому завдали тілесних ушкоджень і заволоділи його відеокамерою.
  • Пізніше Нацкорпус заявив, що його представники не мають відношення до конфлікту на території ТЦ "Барабашово" у Харкові 7 червня.

Теми: ХарківЗМІ
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